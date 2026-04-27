Llorente: "Todos los detalles deben estar bien en estas eliminatorias de Champions"

1082044.1.260.149.20260427170052 Marcos Llorente durante un partido del Atlético de Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MAJADAHONDA (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente no duda de lo importante que fue ganar el pasado sábado al Athletic Club para llegar "con confianza y seguridad" a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal FC inglés, y resaltó la importancia de controlar "todos los detalles" y de estar "futbolísticamente de 10" ante los de Mikel Arteta.

"Siempre es importante en los partidos anteriores hacer un buen trabajo, sacar un buen resultado porque eso te da confianza, seguridad, energía. Acabar sacando el partido del sábado, que empezamos perdiendo, fue importante y al equipo pocas palabras se le puede poner a este tipo de partidos", apuntó Llorente durante el 'Media Day' organizado este lunes por el club previo a la semifinal de la Champions ante el Arsenal FC.

El madrileño cree que "es momento de disfrutar y de valorar la situación" en la que está el equipo, que va a "jugar unas semifinales de Champions" y está "preparado", subrayando que él no siente que al Atlético "se le deba a una Champions". "Creo que el fútbol y la vida nunca te deben nada", puntualizó.

"Encaramos esto como lo que es, unas semifinales de Champions, con la posibilidad de pasar a una final, que es maravilloso y que es muy bonito ver cómo toda la afición se une para partidos así. Hay que afrontarlo con mucha naturalidad, con muchas ganas de que llegue esa final y con mucha confianza", resaltó el futbolista rojiblanco.

El madrileño sabe que las de Champions "son eliminatorias tan difíciles que todos los detalles tienen que estar bien". "Si uno flojea, al final se te escapa la eliminatoria, hay que manejar todo, la concentración y ser conscientes que el primer partido marca mucho la eliminatoria", advirtió.

"Hay que gestionar esa presión y futbolísticamente estar de 10. Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta y creo que ante equipos así, con eliminatorias de este nivel, tienes que estar en todos bien", añadió al respecto Llorente, que visualiza "muy poco" los partidos. "Tengo las cosas muy claras, sé cuáles son mis virtudes, mis defectos y me conozco muy bien, no tengo que volverme loco y visualizar de más porque sea un partido crucial. Creo que en el equilibrio está el éxito", zanjó.

También le da "exactamente igual" el tema del favoritismo. "Me acabo de enterar de que no lo somos y lo entiendo también porque el Arsenal no ha perdido en la Champions todavía, pero en el fútbol han pasado tantas cosas que lo de favoritos o no hace tiempo que dejo de tener sentido", avisó.

Sobre el 4-0 vivido ante los 'gunners' en la fase de grupos, el colchonero considera que "fue hace mucho" y que los dos equipos han "evolucionado mucho", aunque sabe que deben "revisar lo del balón parado porque ellos son fuertes ahí" y "habrá que subir la concentración".

El internacional no ha "hablado" con compatriotas del rival como Martín Zubimendi y recordó que "en la Champions te enfrentas siempre a grandísimos rivales". "Ha tocado el Arsenal, pero durante la fase de grupos o en las eliminatorias anteriores hay grandísimos futbolistas. No he hablado con Martín y me gustará verle porque es compañero de la selección, tanto a él como a David (Raya) o a Mikel (Merino) si está por allí", indicó.

"JULIÁN ES CLAVE PARA NOSOTROS"

A nivel individual, habló de Julián Álvarez, al que ve "fundamental" para el conjunto rojiblanco. "Lo ha demostrado con goles y con goles en momentos complicados. Es todo lo que aporta, esa jerarquía, esa manera de hacernos jugar y de luchar que tiene a pesar de ser delantero, esa energía que contagia. Es un clave para nosotros y que esté al cien por cien es importante. Ojalá pueda sacar su mejor versión en estos partidos porque significará que el equipo estará a un gran nivel", deseó.

"Por lo menos yo estoy triste porque sabemos lo que se sufre cuando te lesionas, sabemos que son meses en los que estás solo, trabajando, y son momentos muy difíciles. Pablo es muy joven y creo que aprenderá muchísimo de esto, seguro que empezará a conocer mejor su cuerpo, sus sensaciones, que al final eso es importante. No hay ninguna duda que le estará dando vueltas al coco de ver qué sucede porque es un profesional como la copa de un pino", manifestó sobre Pablo Barrios, víctima de una nueva lesión.

Llorente conoce los "hábitos" del canterano. "Es que el fútbol es así y te puedes cuidar mucho, que influyen tantas cosas, el estrés, cosas que has vivido en la infancia, cómo reaccionas a las cosas que te pasan, alimentación, descanso, entrenamiento, gimnasio, el amor o la familia, que es difícil y a veces incluso te vuelves loco pensando en por qué ha ocurrido esta lesión o por qué ha pasado tantas veces", puntualizó.

"Mandarle todo nuestro ánimo, es un grandísimo jugador, es una pieza clave para nosotros y por eso también nos duele muchísimo porque venían partidos importantes y es un jugador que aporta muchísimo. Sólo espero que pueda conocerse más y que sepa que hay dos maneras de tomárselo, estoy seguro que cogerá lo positivo y saldrá un jugador más fuerte", zanjó al respecto.