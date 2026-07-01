Koke renueva con el Atlético de Madrid hasta 2027

Archivo - El centrocampista Jorge Resurrección 'Koke', en un partido del Atlético de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Jorge Resurreción 'Koke', de 34 años, seguirá una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027, en el Atlético de Madrid, club en el que es capitán y acumula 17 temporadas en el primer equipo, aunque el mediocentro deseó que "no sea solo un año más" de contrato.

"Koke continuará haciendo historia en el Atlético de Madrid tras haber renovado su vínculo con el club hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, nuestro capitán seguirá defendiendo los colores rojiblancos a lo largo de la 2026-27, que arrancará oficialmente el fin de semana del 16 de agosto", avanzó la entidad rojiblanco.

Koke Resurrección debutó con el primer equipo del Atleti el 19 de septiembre de 2009. Desde aquel momento, el '6' rojiblanco ha vestido la camiseta rojiblanca en 740 partidos oficiales, en los cuales ha anotado 50 goles y ha repartido 122 asistencias.

Además, Koke es uno de los futbolistas más laureados de la historia del Atlético de Madrid, solo por detrás Adelardo Rodríguez (10 trofeos), con ocho títulos en su palmares: dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

"Es un orgullo poder seguir en el club de mi vida otra temporada más. Personalmente la temporada pasada para mí fue muy especial porque pude competir a un gran nivel y pude estar ayudando a mis compañeros donde más me gusta, que es en el terreno de juego. Estoy orgulloso de poder ayudar a mis compañeros, tanto en el terreno como fuera de él. Y ojalá que no sea solo un año más, que sean muchos y trabajaremos para ello", comentó Koke en declaraciones publicadas por el club.

El capitán rojiblanco hizo balance del curso 2025-26, una campaña que "en muchos aspectos fue muy ilusionante a nivel colectivo", ya que estuvieron "muy cerquita de poder conseguir un título". "La final de Copa se nos escapó en los penaltis y estuvimos a punto de llegar a la final de la Champions League. Hemos estado entre los cuatro mejores de Europa y eso es muy difícil conseguirlo", expresó.

"Competimos con grandísimos equipos como el Bayern de Munich, PSG, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester City, y hemos quedado entre los cuatro mejores, creo que es algo que debemos destacar. Obviamente queríamos ganar un título por nuestra afición, pero no pudo ser", agregó.

Y el centrocampista rojiblanco ya piensa en la próxima temporada, con el objetivo de "conseguir un título". "Llevamos unos años sin lograrlo y tanto el aficionado como el equipo y el club no podemos pensar en otra cosa que no sea ganar un título y volver a Neptuno, donde todos queremos estar", señaló.

A nivel individual, su meta será "mantener el nivel de la temporada pasada". "Fue de mucho crecimiento personal, porque venía de una campaña que no fue fácil y seguramente había mucha gente que pensaba que no podía dar el nivel que finalmente di. La edad es solo un número y cada vez hay más jugadores con más edad que rinden a un gran nivel y ése es mi objetivo. Considero que cuanto más nivel tengamos los que tenemos más experiencia, más aportaremos al equipo y seguro que más cerca estaremos de ganar", defendió.

Koke destacó que el Atlético "siempre" tiene "un gran nivel de competitividad", por lo que cree que el club "se reforzará a un gran nivel, como siempre, porque el nivel de exigencia crece mucho cada año". "Es muy importante que la gente que venga lo haga con ganas y con ilusión de ganar. Sabemos contra quiénes competimos y tenemos que dar más del cien por cien si queremos ganar. Vamos a por ello, yo creo que todo el mundo está con mucha motivación y el nivel de exigencia es máximo", apuntó.

"Grimaldo es un jugador muy importante, que ha demostrado que tiene un grandísimo nivel tanto en los clubes que ha estado como en la selección. Ojalá pueda aportar al equipo lo que necesita para que podamos competir para ganar títulos. Viene al Atleti para competir al máximo nivel y con la exigencia de ganar y nos ayudará a tener esa competencia interna para que crezca el equipo. Es un refuerzo de enorme nivel y le deseo lo mejor", dijo sobre el primer fichaje.

Finalmente, el capitán rojiblanco agradeció a la afición que apoyen al equipo "en los momentos buenos y, sobre todo, en los momentos más duros". "Esta temporada fue muy ilusionante, vivimos momentos muy difíciles y siempre estuvieron apoyando con la misma energía y con la ilusión de ver a su Atleti intentar ganar cosas importantes", dijo.

"Este año espero que sea igual y personalmente quiero dar las gracias a la gente porque para mí ha sido un año muy especial en el campo y fuera de él y siempre han demostrado mucho cariño hacia mí. Les agradezco todo lo que nos dan y todo lo que hacen por mí, porque me da muchas fuerzas para continuar y pelear. Ojalá que la temporada que viene podamos devolverles todo ese cariño consiguiendo algo importante para ellos", concluyó.