Kompany asegura que Musiala ha entrenado "muy bien" y que buscará "el momento adecuado" para que vuelva a jugar

Jamal Musiala abandona el campo tras sufrir un desmayo en el amistoso entre el FC Bayern y el FC Heidenheim - Harry Langer/dpa

MÚNICH (ALEMANIA), 1 (dpa/EP)

El internacional alemán Jamal Musiala podría regresar pronto a la convocatoria del Bayern Múnich después de que el futbolista, víctima de dos desmayos en el campo hace unas semanas, haya entrenado "muy bien esta semana", según aseguró este martes el entrenador del equipo, Vincent Kompany.

"Ha entrenado muy bien esta semana. Todo ha ido perfecto, tal como queríamos", declaró el técnico belga en la víspera del partido de la primera ronda de la Copa Alemana de este miércoles contra Osnabrück, de la segunda división.

Según Kompany, tras consultar con el jugador y los médicos, el objetivo es encontrar el "momento adecuado". "No puedo decirlo todavía", admitió el exfutbolista al respecto sobre la posible vuelta del jugador de 23 años, que ha estado de baja recientemente en el Bayern tras sufrir dos desmayos en el terreno de juego debido a una afección neurológica, que hicieron necesario un ajuste de la medicación del atacante.

Por otro lado, el regreso de Serge Gnabry también es inminente. "Podría ser este fin de semana, pero no tiene por qué serlo", dijo Kompany sobre el internacional alemán, que se perdió el Mundial por una grave lesión en el muslo derecho. "Calculo que jugará sus primeros minutos en los próximos diez días y luego estará completamente recuperado", añadió.