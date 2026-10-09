Kompany se siente "muy orgulloso" de todo lo que logró en su paso por el City

Archivo - Vincent Kompany abraza a Pep Guardiola durante el partido entre el Burnley y el Manchester City de la Premier League 23-24 - Mike Egerton/Pa Wire/Dpa - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 9 (PA Media/dpa/EP)

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompane, sigue "orgulloso" de sus logros en su etapa como jugador el Manchester City, del que fue capitán, a pesar de que este haya sido declarado culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras de la Premier League.

Kompany pasó más de una década en el City, entre 2008 y 2019, alzando el trofeo de la Premier League en cuatro ocasiones, tres de ellas en el periodo entre 2009 y 2018 que una comisión independiente ha considerado que se produjeron las infracciones, además de ganar dos veces la FA Cup y cuatro veces la Copa de la Liga.

"Jugué once años en el club. Me han encantado todos los años que pasé allí y todo lo que logramos e hicimos sobre el terreno de juego; es algo de lo que me siento muy orgulloso. Todo lo demás, como jugador, no forma parte de tu ámbito, y ahora mismo, como entrenador del Bayern, no estoy demasiado preocupado por ese tema, ya que estoy preparando el partido de la semana que viene y el de mañana, así como todo lo que conlleva mi labor como entrenador", subrayó Kompany en rueda de prensa.

La sentencia condenatoria contra el City se hizo pública durante el parón internacional, tras lo cual el club presentó un recurso. Una comisión independiente concluyó que se utilizaron más de 830 millones de libras de fondos aportados por el propietario para inflar los ingresos y permitir que el City cumpliera con la normativa de la Premier League y de la UEFA mediante una serie de acuerdos "ficticios".

El City afirmó que el fallo de la comisión contenía "errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y que carece de fundamento", y que existía "un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables" que respaldaban su postura.

Se ha especulado mucho sobre las sanciones a las que podría enfrentarse el City, entre las que podría figurar la retirada de los títulos que ganaron Kompany, que llegó al club inglés en el verano de 2008 procedente del Hamburgo alemán, y sus antiguos compañeros de equipo.