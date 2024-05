Kroos: "No es importante que el Real Madrid encuentre a uno como yo, sino que siga ganando"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos aseguró que "no es importante" que el club "encuentre a uno" como él, "sino que siga ganando", tras una retirada a nivel de clubes que se producirá tras la final de la Champions, "el partido más importante", en un adiós al fútbol profesional sobre el que Luka Modric y el alemán piensan "diferente".

"Es el partido más importante para todo el equipo. Es el último de la temporada y todos queremos acabar bien. Es mi último partido aquí, pero luego juego la Eurocopa con mi selección. Para mí, esto no acaba el sábado, acaba la temporada con el Real Madrid y, como siempre, queremos acabar bien", dijo Kroos en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

El alemán, de 34 años, se despidió del Santiago Bernabéu en un adiós que "nunca" va "a olvidar", y tampoco quiere hacerlo. "No me esperaba nada. Yo solo quería disfrutar de ese día, daba igual qué pasase. Ha sido muy especial y emocionante y nunca lo voy a olvidar, pero esta semana al menos tengo que intentar olvidarme un poco", comentó.

"No sé cuántos querrían esta despedida, yo creo que todos, porque fue muy bonito. Aficionados, compañeros, familia, todos hicieron que fuese un día espectacular. No podría pedir más. Siempre he intentado ser honesto, siempre he dicho que tengo buena relación con el club y quería terminar aquí. La gente ha confiado en mí, en que mi palabra tiene valor, y la voy a cumplir. Esto ha hecho que los aficionados confíen en mí", argumentó sobre por qué recibió esta despedida.

El alemán reconoció que echará de menos "jugar", lo que "siempre" le ha encantado. "Si tienes éxito juegas en el Real Madrid, pero lo que siempre me ha gustado es jugar. Estar en el campo", explicó, antes de valorar si tiene recambio en el fútbol mundial. "No creo que sea importante que el Madrid encuentre a uno como yo, sino que siga ganando. El club siempre ha sido muy bueno en hacer una plantilla que es capaz de ganar", elogió.

"Siempre te tienes que adaptar a los jugadores que tienes. Habrá un día en que el Real Madrid juegue sin Kroos, otro sin Modric. También hubo un día en que tuvimos que jugar sin Cristiano Ronaldo, sin Sergio Ramos. Y seguimos ganando. Esto va a pasar también la temporada que viene. Te tienes que adaptar, tener una idea de cómo quieres ganar y la forma puede cambiar un poco, pero el Real Madrid siempre va a ganar", agregó.

Aunque Kroos cree que a Modric le queda gasolina en el club, porque sus casos son "diferentes". "Luka y yo pensamos un poco diferente sobre cómo acabar nuestras carreras. Él sigue disfrutando del fútbol. Yo siempre he querido acabar en un gran momento, donde mi cuerpo todavía funcione muy bien porque espero que me queden muchos años de vida después", deseó.

"Quiero dejar el fútbol sin problemas físicos y me voy contento por haber podido aguantar este nivel a los 34. Yo siempre me he visto acabando mi carrera en el campo, siendo importante para el equipo", expresó.

Ahora, con 34 años, Kroos tiene "varios proyectos" de cara a su retirada, como "una academia" en Madrid "a partir de septiembre para competir con equipos de niños". "Es lo que me gusta, lo que disfruto. Me apasiona trabajar con niños. Voy a abrir también una liga en Alemania. Una especie de Kings League. Pero mi idea de retirarme también tiene que ver con pasar más tiempo en casa con mis hijos", dijo.

El centrocampista no se mojó sobre si merece ganar el Balón de Oro si gana la Champions y la Eurocopa con Alemania. "No lo sé. Durante toda mi carrera no he pensado nunca en ganar trofeos individuales. Yo siempre he pensado en ganar con el equipo. El resto es una consecuencia", manifestó.