LaLiga y Bitkernel exploran la próxima generación de 'Club Fan Engagement'

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga está actualmente evaluando potenciales oportunidades de colaboración estratégica con Bitkernel en las áreas de infraestructura de 'streaming' digital, ecosistemas OTT de nueva generación e innovación en 'Fan Engagement'.

Según un comunicado, Bitkernel ofrece soluciones de vídeo de nueva generación, escalables y bajo un modelo 'white-label Pay-As-You-Use', dirigidas a organizaciones deportivas, plataformas de medios y operadores, mientras continúa explorando áreas como interacción por vídeo, operaciones de comunidad, crecimiento digital de usuarios y ecosistemas 'Direct-to-Fan'.

Anteriormente, ambas partes ya habían establecido una base de cooperación en gobernanza antipiratería OTT y colaboración técnica. "A medida que continúan evolucionando el uso de internet móvil y los hábitos de consumo de contenido de las audiencias más jóvenes, los ecosistemas deportivos digitales centrados en vídeo están convirtiéndose gradualmente en una dirección clave para el futuro desarrollo de la industria global del fútbol", expuso el comunicado.