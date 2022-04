LaLiga y Burger King lanzan una nueva edición del torneo King of the Hill

El torneo, emitido en el canal de Twitch de Cacho01 y presentado por él y Maya Pixelskaya, contará con 16 reconocidos 'streamers'

LaLiga y Burger King han lanzado la iniciativa LaLiga King of the Hill powered by Burger King, un torneo dividido en 5 programas que contará con 16 reconocidos 'streamers' y creadores de contenidos a nivel nacional.

El torneo, que se emite en el canal de Twitch de Cacho01 y que está presentado por él mismo y por Maya Pixelskaya, contará con 4 invitados por capítulo que se enfrentarán en diferentes pruebas sobre LaLiga y videojuegos. El ganador de cada capítulo accederá de forma directa a la final.

Entre los asistentes se incluyen nombres como Fernando Morientes, Telmo Trenado, Grison, Jen Herranz o Mery soldier, que se enfrentarán en diversas pruebas para poder conseguir el pase a la final.

La competición vivió su primer programa el pasado 28 de marzo y coronó a Mery Soldier como ganadora, tras enfrentarse a Grison, Mikel MS y Vitu en varias pruebas que incluyeron 5 juegos clásicos y un Quiz de LaLiga en un formato de 'patata caliente'.

LaLiga King of the Hill powered by Burger King ofrece un código de Burger King que es válido para los 100 primeros en solicitarlo y que se puede intercambiar por diferentes menús de la cadena. Los próximos programas están planificados para el 11 y 25 de abril y el 9 de mayo, mientras que la final tendrá lugar el 23 de mayo.