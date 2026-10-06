LaLiga y DAZN instalarán una Fan zone gratuita en Barcelona para la previa de El Clásico

Actividades de la Fan Zone de LaLiga y DAZN previas a El Clásico de Barcelona - LALIGA

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la plataforma de entretenimiento deportivo DAZN instalarán una gran Fan zone gratuita en la Plaza de la Odisea del Centro Comercial 'Maremagnum' de Barcelona entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre para calentar los motores de la previa de El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que se disputará el domingo a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou.

La iniciativa, concebida como un punto de encuentro para la afición de ambos clubes, contará con una amplia oferta de ocio que abarca retos de habilidad técnica, juegos interactivos de precisión y un fotomatón televisivo capaz de generar cromos personalizados mediante inteligencia artificial, además de sorpresas de los patrocinadores de la competición.

El programa del evento incluirá la visita especial de las leyendas de LaLiga Jordi Alba y Marcelo, exjugadores del FC Barcelona y del Real Madrid respectivamente, quienes protagonizarán un 'meet & greet' con los seguidores para compartir impresiones y fotografiarse con los asistentes en el reciento barcelonés.

Asimismo, el escenario de la Fan zone acogerá las emisiones especiales de los formatos de DAZN 'La Dazoneta', presentado por Elena G. Durán el viernes, y 'Trending', conducido el sábado por Juan Arroita, Pablo Pinto y Javi Valle, trasladando el debate, el análisis futbolístico y la actualidad del encuentro directamente de cara al público.

Por último, la agenda del sábado albergará la presentación del nuevo balón PUMA ELCLÁSICO NITRO mediante una batalla de 'gallos' entre los 'freestylers' Bnet y Blon conducida por Bekaesh, un espectáculo que combinará fútbol y música urbana con la aportación instrumental de Grison y la exhibición del especialista en 'freestyle' Javi Freestyler.