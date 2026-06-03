LaLiga y EA Sports FC culminan en España el 'stage' final internacional de Next Gen Drafts 2026

Imagen de los jóvenes del proyecto Next Gen Drafts 2026 de LaLiga y EA Sports FC - PEPO HERRERA

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y EA SPORTS FC han celebrado en España la fase final de la segunda edición de 'Next Gen Drafts', el proyecto global de desarrollo de talento joven impulsado por la patronal junto a la compañía del popular videojuego.

Según informó el organismo en nota de prensa este miércoles, entre Madrid y Jerez (Cádiz) se reunieron jóvenes futbolistas procedentes de Nigeria, China, Japón, Marruecos y México para un 'stage' competitivo de alto rendimiento, y para vivir una experiencia integral de formación deportiva, educativa y cultural junto al ecosistema de LaLiga.

Al inicio del proyecto, los participantes fueron seleccionados tras los distintos eventos internacionales de detección. El proceso de selección tuvo en cuenta no sólo criterios deportivos, sino también factores sociales, y de todos ellos, ocho participantes por región, cuatro chicas y cuatro chicos, fueron recompensados con un exclusivo 'stage' en España, donde han podido entrenar, convivir y competir en un entorno de alto rendimiento.

Esta experiencia arrancó el pasado 25 de mayo en Madrid con una ceremonia de bienvenida celebrada en la sede de LaLiga, antes del desplazamiento de los participantes a Jerez, sede principal del 'stage' donde, durante varios días, los jóvenes completaron sesiones de entrenamiento, 'workshops' formativos y actividades culturales, además de enfrentarse a las canteras de clubes como Sevilla FC, Real Betis y Atlético de Madrid.

El programa también incluyó visitas y actividades en ciudades como Cádiz, Sevilla y Madrid, así como recorridos por algunos estadios como el Santiago Bernabéu, el Riyadh Air Metropolitano o el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Juan Florit, responsable de Proyectos Deportivos de LaLiga, reconoció que están "muy orgullosos de ver cómo Next Gen Drafts sigue creciendo internacionalmente en su segundo año y cómo se consolida como una plataforma real de oportunidades para jóvenes de todo el mundo".

"Este 'stage' final en España refleja perfectamente el impacto que puede tener el fútbol como herramienta de formación, integración y desarrollo personal, además de permitir a los participantes vivir de cerca la experiencia y los valores de LaLiga", añadió.

La ceremonia de despedida celebrada este martes en Madrid puso el broche final a una edición que consolida el crecimiento internacional de Next Gen Drafts y refuerza el compromiso conjunto de LaLiga y EA SPORTS FC con el acceso al fútbol y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.