LaLiga y FEAFV lanzan una nueva edición de sus 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol'

Archivo - Imagen de uno de los 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol’, desarrollados por FEAFV y FUNDACIÓN LALIGA - FUNDACIÓN LALIGA - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación LaLiga y la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) ya han puesto en marcha por tercera temporada consecutiva una nueva edición del proyecto 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol', el cual se basa en estimular y recuperar aquellos recuerdos asociados a la infancia, la juventud y la madurez a través del fútbol, de personas mayores, con o sin deterioro cognitivo, daño cerebral o problemas de salud mental.

El proyecto, que en sus dos primeras temporadas ha contado con la participación de más de 1.400 personas repartidas por toda la geografía española, se desarrollará en los próximos 7 meses, hasta junio de 2026, y con un total de 40 localizaciones celebrando estos talleres, que contarán cada uno de ellos de 12 sesiones formativas en las que se alternarán actividades didácticas en las propias residencias, con diferentes acciones coordinadas con los clubes de fútbol de cada ciudad, como visitas a los estadios, a los entrenamientos de las primeras plantillas, o a los museos de dichos clubes.

Según informó este martes LaLiga en nota de prensa, la experiencia reportada por los dinamizadores y participantes de ediciones anteriores "es muy positiva, ya que dichas actividades tienen múltiples beneficios para la memoria de las personas mayores". "Al revivir momentos históricos y personales relacionados con el fútbol, los participantes logran activar áreas del cerebro que manejan la memoria a largo plazo, lo cual ayuda a mantener sus funciones cognitivas activas y saludables", subrayó.

El primer ciclo de talleres 2025-2026 estará repartido en cinco meses, en el que se ejecutarán 480 horas de actividad, y se llevarán a cabo en Boadilla del Monte (Madrid), Logroño, Zumaia (Guipúzcoa), Mungia (Vizcaya), Bilbao, Zaratán (Valladolid), Alicante, Santa Isabel (Zaragoza), Madrid, Santa Pola (Alicante), Albacete, La Laguna (Tenerife), Vigo, Cartagena (Murcia), Paiporta (Valencia), Irún (Guipúzcoa, A Coruña y Málaga.

Todos ellos se realizarán con la colaboración de las asociaciones de veteranos del Atlético de Madrid, AD Alcorcón, CD Logroñés, Real Sociedad, Athletic Club, Real Valladolid, Hércules CF, Real Zaragoza, Rayo Vallecano, Elche CF, Albacete Balompié, CD Tenerife, RC Celta, FC Cartagena, CD Leganés, Valencia CF, Real Unión Club Irún, RC Deportivo y Málaga CF.

"Una vez renovado el Convenio con la Fundación LaLiga por tercera temporada consecutiva, afrontamos con mucha ilusión estos nuevos 40 Talleres", expresa Juan Mari Zorriqueta, presidente de honor de la FEAFV y alma máter del proyecto.

Este asegura que en estas nueva temporada pretenden "dar la oportunidad a otros Grupos Residenciales e incorporar más Asociaciones al proyecto" para poder llegar "a diferentes localidades y conseguir nuevos puntos de encuentro no sólo para personas mayores, sino también para personas con daño cerebral y problemas de salud mental, fortaleciendo así la comunidad y combatiendo la soledad, lo cual repercutirá en una mejora en la salud emocional de los componentes de estos colectivos".

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, recalca que están "muy agradecidos" a FEAFV por hacerles partícipes de "este proyecto tan enriquecedor y tan humano" en el que contribuyen "a mejorar la vida de sus participantes gracias al poder y a la pasión del fútbol".

"Estos talleres no solo brindan a las personas mayores la oportunidad de revivir recuerdos desde una perspectiva positiva, sino que además fortalecen su agilidad mental y su habilidad para vincular experiencias del pasado con la realidad actual", añade.