LaLiga inaugura una nueva temporada de Talleres de Reminiscencia

La directora de Fundación LaLiga, Olga de la Fuente, junto al presidente de Siempre Futbolistas-FEAFV, Roberto Solozábal, presentando la nueva temporada de Talleres de Reminiscencia. - PRENSA LALIGA

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación LaLiga y Siempre Futbolistas-Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) han puesto en marcha la nueva temporada de 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol', en la que se desarrollarán 41 talleres, 492 sesiones y un total de 984 horas de actividad.

Según ha informado este jueves LaLiga en un comunicado, la fundación de la patronal de clubes y Siempre Futbolistas-FEAFV han dado comienzo a una nueva temporada de los 'Talleres de Reminiscencia a través del fútbol', una iniciativa dirigida a estimular la memoria, recuperar experiencias personales y favorecer el bienestar de sus participantes mediante recuerdos y vivencias relacionados con el fútbol.

Durante esta nueva edición se desarrollarán 41 talleres, 492 sesiones y un total de 984 horas de actividad, con la colaboración de la asociaciones de futbolistas veteranos miembros de Siempre Futbolistas-FEAFV y vinculadas a clubes de distintos puntos de la geografía española.

Este programa está dirigido fundamentalmente a personas mayores, con o sin deterioro cognitivo; personas con alzhéimer; personas con daño cerebral adquirido, y personas con discapacidad física. Además, el proyecto se complementará con diferentes actividades desarrolladas junto a las asociaciones de futbolistas veteranos y los clubes de cada localidad, como visitas a estadios, museos y otras instalaciones deportivas, además de encuentros con exfutbolistas y personas vinculadas a la historia de los equipos.

Durante este primer semestres, los talleres se celebrarán en las localidades de Madrid, Pinto, Logroño, San Sebastián, Bilbao, Valladolid, Coslada, Getafe, Oviedo, Zaragoza, Vigo, Alicante, Orihuela-Costa, Albacete, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Castellón de la Plana y Villares de la Reina.

Para ello, también contará con la participación de las asociaciones de futbolistas veteranos vinculadas a clubes de fútbol como el Atlético de Madrid, AD Alcorcón, CD Logroñés, Real Sociedad, Athletic Club, Real Valladolid, Rayo Vallecano, CD Leganés, Real Oviedo, Real Zaragoza, RC Celta, Hércules CF, Elche CF, Albacete Balompié, Málaga CF, CD Tenerife, Valencia CF, UD Las Palmas, CD Castellón y UD Salamanca.

Como parte de la programación, los participantes tendrán la oportunidad de conocer algunos de los estadios más representativos del fútbol español, entre ellos el Riyadh Air Metropolitano, Abanca Balaídos, Las Gaunas, Martínez Valero, Heliodoro Rodríguez López, Carlos Tartiere, Butarque, San Mamés, Reale Arena, Estadio de Gran Canaria, La Rosaleda, José Rico Pérez, Carlos Belmonte, Ibercaja Estadio, El Helmántico, Mestalla, SkyFi Castalia, Municipal de Santo Domingo y José Zorrilla.

La directora de la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente, destacó que el valor de este proyecto "reside en convertir los recuerdos vinculados al fútbol en una herramienta de encuentro y participación". "Cada sesión permite recuperar experiencias personales, reforzar vínculos y generar momentos de ilusión compartida. Para Fundación LaLiga es una satisfacción continuar colaborando con FEAFV y con las asociaciones de veteranos para acercar esta iniciativa a nuevos participantes y territorios", aseguró.

Por su parte, el presidente de Siempre Futbolistas-FEAFV, Roberto Solozábal, señaló que el fútbol conserva "una enorme capacidad para conectar a las personas con momentos importantes de sus vidas". "Estos talleres crean espacios de confianza en los que los participantes pueden expresarse, compartir sus historias y sentirse acompañados. La incorporación de colectivos con diferentes necesidades nos impulsa a seguir adaptando el programa y ampliando su alcance social", zanjó.