LaLiga lanza el proyecto 'Player Care & Engagement' para reforzar el acompañamiento integral al futbolista

Foto de familia del proyecto 'Player Care & Engagement' de LaLiga - PRENSA LALIGA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga pone en marcha el proyecto 'Player Care & Engagement', una iniciativa estratégica impulsada desde la Oficina del Jugador con el objetivo de seguir avanzando en el acompañamiento integral al futbolista y en la profesionalización de las estructuras de apoyo dentro de los clubes.

Según un comunicado, el proyecto nace para acompañar a los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en la creación, consolidación y evolución de estructuras que contribuyan a "mejorar la experiencia, adaptación y acompañamiento del jugador y su entorno durante todas las etapas de su carrera deportiva".

Entre las áreas que aborda el 'Player Care' destacan el apoyo en procesos de llegada y adaptación, el acompañamiento familiar, la coordinación interna entre áreas deportivas y de negocio, la gestión de activaciones con jugadores, la formación y desarrollo personal y profesional, así como la mejora de los canales de comunicación con los futbolistas.

Como parte del lanzamiento del proyecto, LaLiga ha celebrado este miércoles el primer Encuentro de LaLiga 'Player Care & Engagement', una jornada que reunió a representantes de clubes como RC Celta, Valencia CF o Newcastle United, junto a profesionales y expertos internacionales vinculados al área de atención al jugador.

Durante la jornada también se compartieron algunas de las herramientas y líneas estratégicas que forman parte de esta nueva visión de acompañamiento al jugador. En este contexto, la app Players conecta rendimiento, servicios y comunicación en una experiencia personalizada para el jugador.

"La aplicación acompaña al futbolista antes y después de los partidos, permitiéndole acceder a todos sus contenidos multimedia, entender su rendimiento y disfrutar de servicios y beneficios", relató LaLiga. Además, representa una nueva manera de relacionarse con el jugador: "más cercana, continua y personalizada, combinando el entorno digital y la experiencia presencial para generar valor real dentro y fuera del terreno de juego".