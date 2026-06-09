LaLiga lanza 'Smart Insights', un sistema de IA para transformar la narrativa del fútbol en tiempo real

'Smart Insights', Sistema De IA De Laliga Para Transformar La Narrativa Del Fútbol En Tiempo Real. - LALIGA

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga lanza 'Smart Insights', un sistema basado en inteligencia artificial (IA) capaz de analizar partidos en tiempo real y generar automáticamente narrativas avanzadas para las retransmisiones deportivas, comparando situaciones del partido con jugadas y eventos históricos de la competición.

Según un comunicado, el sistema se estrena en semifinales de 'Playoffs' para ascender a LaLiga EA Sports y se incorporará a las retransmisiones de LaLiga Hypermotion la temporada 2026-27. También se prevé incorporarlo a Primera División a lo largo de la temporada.

Desarrollado junto a Sportian, la 'joint venture' tecnológica enfocada en deporte de LaLiga junto a Globant, el proyecto nace con el objetivo de "aplicar la IA para transformar grandes volúmenes de datos futbolísticos en historias contextualizadas, comparaciones históricas e 'insights' automáticos que ayuden a enriquecer la experiencia audiovisual de los aficionados a través de la narración".

'Smart Insights' analiza de forma simultánea datos históricos y eventos en vivo de los partidos de LaLiga para identificar patrones, tendencias y situaciones comparables dentro del juego. El sistema está diseñado inicialmente para asistir a comentaristas durante las retransmisiones, proporcionándoles información automatizada en tiempo real a través de canales especializados y cifrados de Telegram.

"'Smart Insights' forma parte de la visión de LaLiga de seguir liderando la transformación tecnológica de la industria deportiva mediante el uso avanzado de datos e inteligencia artificial. El proyecto busca aumentar el 'engagement' global de los aficionados, generar nuevos formatos narrativos para plataformas digitales y abrir nuevas oportunidades comerciales ligadas al contenido inteligente y personalizado", afirmó Prasanna Kumar, director de Tecnología, Innovación e IA de LaLiga.

Mientras que Gonzalo Zarza, Chief Data Officer de Sportian, apuntó este sistema "permite que la inteligencia artificial traduzca millones de métricas avanzadas en narrativas con valor comercial y editorial inmediato". "No se trata de enviar estadísticas aisladas a los comentaristas sino de dotarles de un contexto histórico automatizado que revoluciona la experiencia audiovisual de LaLiga", añadió.

Tras una primera fase enfocada en comentaristas de LaLiga Hypermotion, la hoja de ruta del proyecto, según informó la patronal, contempla futuras evoluciones orientadas a la creación de un 'Content Hub' para el autoconsumo de contenidos avanzados por parte de distintas áreas de negocio y 'stakeholders' de LaLiga, y la posibilidad de incorporar el sistema a LaLiga EA Sports.

El sistema se estructura sobre tres modelos de IA especializados. El primero, 'Similitud de goles', que analiza cada gol considerando múltiples variables contextuales -posición del jugador, tipo de remate, zona del disparo, situación táctica o ubicación del portero, entre otras- y por el que se identifican goles históricos similares dentro de la base de datos.

Después, 'Similitud de partidos', que compara dinámicas completas de juego en tiempo real con encuentros históricos similares. Para ello analiza métricas agregadas como posesión, tiros, tarjetas, faltas, ritmo del encuentro o eficiencia ofensiva. A partir de estos patrones, el sistema puede ofrecer contexto probabilístico sobre cómo suelen evolucionar partidos similares.

Y, finalmente, 'Métricas de contexto'. Este tercer modelo sitúa el rendimiento de jugadores y equipos dentro de un contexto histórico mediante rankings, percentiles y comparativas avanzadas. De esta forma, los comentaristas pueden contextualizar rápidamente si un jugador está firmando uno de sus mejores registros históricos o si un equipo está alcanzando niveles de rendimiento excepcionales respecto a la competición.