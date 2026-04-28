LaLiga presenta la Red de Ciudades como "herramienta social" para combatir el odio "en equipo" junto a la FEMP

Presentación de la Red de Ciudades de LaLiga, en colaboración con Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). - LALIGA

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga presentó este martes, en colaboración con Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Ciudades, una "herramienta social" que nace con el objetivo de articular un marco estable de colaboración entre administraciones públicas locales para impulsar distintas líneas de actuación "en equipo", entre ellas la lucha contra el odio en todas sus manifestaciones.

"Queremos usar el deporte como una herramienta social. Muchas veces hemos ido por caminos pocos coordinados, pero es justo lo que queremos cambiar con este proyecto", señaló el presidente de LaLiga, Javier Tebas, su discurso en el acto que tuvo lugar en la sede de la FEMP en Madrid.

El dirigente se mostró ilusionado con esta iniciativa que establece una fuerte colaboración con las administraciones públicas locales. "La política municipal es la auténtica. Hay mucha diferencia cuando se habla con un alcalde que con un político de mayor rango. Hay más cercanía y me consta que los alcaldes sufren igual que los presidentes de los clubes", añadió.

Por eso desde LaLiga trabajan para combatir ese odio "desde la cercanía". "El problema que tenemos delante no es menor, está en parte de nuestra sociedad y del deporte, aunque algunos no lo quieran ver. Con esta iniciativa hoy dejamos de ir por libres y vamos todos en equipo. O vamos todos juntos o no vamos a ninguna parte", aseveró Tebas.

La Red de Ciudades de LaLiga nace junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Gracias a LaLiga por hacer esta iniciativa que es beneficiosa para todos. Vamos a jugar un partido sin vencedores ni vencidos. Aquí hay un solo ganador: los ciudadanos porque vamos a unir nuestras fuerzas para parar mensajes racistas y xenófobos que se dan en el día a día", aseguró María José García-Pelayo, presidenta del organismo.

Y es que "el deporte hace mejores personas". "Se transmiten valores y por eso creemos que este acuerdo es necesario. Hace unos meses se firmó el Decálogo y ahora esto es un paso más y una causa más que necesaria en la sociedad", puntualizó García-Pelayo. Algo que también subrayó Pedro Rollán, presidente del Senado. "La puesta en marcha de la Red de Ciudades permite que algo que nos llena de ilusión se pueda trabajar en sintonía y en la misma dirección", apuntó.

"Creo firmemente en la capacidad transformadora de la política y del deporte. El racismo forma parte de nuestra sociedad y del deporte, pero especialmente del fútbol, que no es una excepción. Cualquier disciplina deportiva tiene una verdadera capacidad de influir y corregir, y ahí estamos", apuntó Rollán.

También intervinieron Jose Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga; Antón Álvarez Muñoz, consejero del RC Celta de Vigo; Gema Igual e Inés Rey, alcaldesas de Santander y A Coruña, respectivamente.

Montero explicó cómo se originó este "proyecto de transformación social" que nace bajo una "inquietud y necesidad compartida" de la patronal y los ayuntamientos. "Es una lucha que sola no se puede llevar, queremos acorralar a los malos y para ello aprovechar lo bueno que hacen las ciudades para el bien de la sociedad", comentó el director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga que confesó que con este proyecto buscan ser "referencia internacional porque no existe una iniciativa igual".

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña destacó este "compromiso real para la cohesión y la igualdad" que se defiende en los ayuntamientos. "Es un objetivo común tanto de LaLiga como de las instituciones. Nosotros somos los primeros que apoyamos a la base del deporte desde los más pequeños", incidió. Un aspecto al que se sumó su homóloga en Santander. "El fútbol es el deporte rey y esa competitividad llega muchas veces a lo personal y eso es que no se puede repetir porque no conduce a ganar y debemos erradicarlas ya", manifestó Gema Igual.

Entre las principales líneas de actuación en este proyecto destacan el desarrollo de programas formativos, talleres y campañas de sensibilización que, en una primera fase, estarán centrados en la lucha contra el odio, con especial foco en el racismo y el bullying, informó la patronal.