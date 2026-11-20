Archivo - Imagen de una cámara de una retransmisión de un partido de LaLiga - RAFA APARICIO - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga recuerda que hay un robusto trabajo detrás de las cámaras" para que cada partido de fútbol "llegue a millones de personas", y por ello recalca que "en los últimos diez años, la forma de producir y retransmitir el fútbol ha cambiado con la llegada de nuevas tecnologías, mejoras técnicas en los estadios y nuevas maneras de seguir los partidos".

Este 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, y por este motivo el organismo repasa algunos de los cambios que han marcado la producción audiovisual de sus competiciones durante esta década, empezando por "uno de los hitos" que se puso en marcha en 2016 con el Reglamento para la Retransmisión Televisiva, cuya aplicación "ha implicado mejoras en las instalaciones, los protocolos y los recursos técnicos de los estadios".

"Desde entonces, las retransmisiones han incorporado nuevas posiciones de cámara, planos aéreos y sistemas como Intel 360 Replay, que permite generar repeticiones tridimensionales desde distintos ángulos", añade la patronal, para la que "la tecnología también ha transformado la manera de vivir y disfrutar del fútbol, tanto dentro como fuera de los estadios".

Así, "la modernización" de los estadios, "la incorporación de soluciones digitales" y "los avances en la producción audiovisual" han permitido ofrecer "una experiencia cada vez más inmersiva y cercana al aficionado". "Desde las nuevas tecnologías aplicadas a las retransmisiones, con cámaras de última generación, imágenes de mayor calidad y perspectivas innovadoras, hasta las mejoras en conectividad y servicios digitales dentro de los estadios, LaLiga sigue evolucionando para acercar el espectáculo a los aficionados, independientemente de dónde sigan los partidos", detalla.

Además, LaLiga subraya que en los últimos años ha realizado una apuesta "por la innovación y la mejora continua de su producto audiovisual, convirtiéndolo en uno de los pilares fundamentales de su estrategia de crecimiento y proyección internacional".

De este modo, la incorporación de nuevas tecnologías de retransmisión, cámaras de última generación, recursos gráficos avanzados y nuevas perspectivas de juego "han contribuido a transformar la experiencia de los aficionados, ofreciendo una forma cada vez más inmersiva y atractiva de disfrutar del fútbol".

"Esta evolución no solo ha permitido elevar la calidad de las retransmisiones y reforzar el atractivo de la competición, sino también impulsar su posicionamiento internacional y generar nuevas oportunidades de crecimiento para los clubes", remarca el organismo que preside Javier Tebas.

Del mismo modo, LaLiga también recuerda que detrás de cada retransmisión "existe una importante inversión económica, tecnológica y humana que resulta imprescindible proteger" ya que los derechos audiovisuales constituyen "una fuente de ingresos fundamental para los clubes y desempeñan un papel clave en su estabilidad financiera, su capacidad de inversión y el desarrollo sostenible de la competición".

En este sentido, vuelve a reiterar que la piratería audiovisual "representa una amenaza directa para el valor de estos derechos y para el conjunto del ecosistema del fútbol profesional, al poner en riesgo los recursos que permiten seguir invirtiendo en innovación, infraestructuras y talento", y que la lucha contra el fraude audiovisual "no solo responde a la necesidad de proteger un contenido, sino también de garantizar la sostenibilidad económica de los clubes, preservar el valor de la competición y asegurar que los aficionados puedan seguir disfrutando de un producto audiovisual de máxima calidad".

La patronal alude al informe 'El crecimiento y la consolidación de la piratería de contenido en directo en la Unión Europea', el cual advierte que esta actividad está "cada vez más organizada", con servicios de IPTV, aplicaciones especializadas e infraestructuras que dificultan localizar y retirar los contenidos tras las retransmisiones ilegales.

Y, además del perjuicio económico para los titulares de los derechos, recurrir a estos servicios puede entrañar riesgos para los usuarios, como fraudes, ataques de 'phishing' o el robo de datos personales y bancarios. "Por eso, la lucha contra la piratería exige tanto medidas tecnológicas y legales como la colaboración entre organizaciones y autoridades", apunta LaLiga, que no olvida que durante la temporada 24-25, las retransmisiones ilegales de sus competiciones en España se redujeron un 60 por ciento, "gracias a la combinación de soluciones tecnológicas, acciones legales y educativas y la colaboración con distintas instituciones".

Pero el organismo sigue teniendo claro que la piratería es "un desafío internacional" como indican las cifras de 2025, que indican que 34,4 millones de personas en la Unión Europea y Reino Unido usaron servicios ilegales de IPTV, 2,5 veces más que en 2018, según datos de la Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA).

En este contexto, LaLiga participa en 'StreamSafe', una iniciativa impulsada en Suiza junto a organizaciones del deporte, el entretenimiento y la industria audiovisual para alertar sobre los riesgos del 'streaming' ilegal y promover el acceso a contenidos a través de canales legítimos.

"Sin lugar a duda, en los últimos diez años, la forma de producir y distribuir el fútbol ha cambiado considerablemente. Las retransmisiones ofrecen hoy más recursos técnicos y nuevas formas de seguir los partidos, pero también se enfrentan a amenazas cada vez más complejas. Proteger los derechos audiovisuales forma parte de esa evolución: un trabajo que apenas se ve desde la grada o el sofá, pero que resulta necesario para garantizar que los contenidos lleguen a los aficionados por vías legítimas", sentencia.