LaLiga y RFEF probarán esta jornada en LaLiga EA Sports una microcámara en los árbitros principales

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciaron este viernes que, a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA), van a realizar una prueba en dos partidos de la jornada 27 de LaLiga EA Sports que se disputa este fin de semana, relacionada con la 'RefCam', una microcámara que llevará el árbitro principal.

Este test se llevará a cabo en los encuentros entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés de este próximo domingo 8 de marzo a las 21.00 horas, y entre el RCD Espanyol y el Real Oviedo del lunes 9 a la misma hora. Los respectivos colegiados de estos choques se darán a conocer el sábado y el domingo.

Tanto LaLiga como la RFEF subrayan que "las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trata exclusivamente de una prueba técnica". "No obstante, el sistema estará próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva", aclararon.

"Esta iniciativa se enmarca en la constante búsqueda de innovación por parte de LaLiga y la RFEF, con el objetivo de seguir acercando al fan a la realidad del partido y reforzar la transparencia. Si necesitas cualquier detalle adicional, estoy a tu disposición", sentenciaron patronal y federación.