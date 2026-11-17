Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) ha indicado que el Tribunal Supremo "no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto" a pesar de que no haya admitido, por falta de interés casacional, un recurso de casación que LaLiga había interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó como nulo su acuerdo con el fondo de inversión CVC.

"Frente a lo señalado en algunas informaciones, el Tribunal Supremo no ha dictado una sentencia que confirme o ratifique los razonamientos de la Audiencia Provincial. Su providencia se limita a inadmitir el recurso de casación por no considerar suficientemente acreditado el interés casacional exigido, sin entrar a examinar las cuestiones de fondo planteadas", señaló este martes LaLiga en una nota de prensa.

"Las cuestiones de fondo de este proyecto se han abordado en un procedimiento judicial independiente, en el que la Audiencia Provincial de Madrid desestimó las pretensiones de los dos clubes demandantes, Real Madrid CF y Athletic Club, y confirmó la validez de los acuerdos adoptados", explicó en su nota el organismo que encabeza Javier Tebas.

"La sentencia ha sido objeto de casación por el Real Madrid, estando pendiente de la admisión por el supremo del mencionado recurso. LaLiga respeta las resoluciones judiciales y seguirá defendiendo, por las vías legales correspondientes, la actuación de sus órganos de gobierno y los acuerdos respaldados por la mayoría de sus clubes", añadió el comunicado.

Así, acorde al texto, "el Proyecto LALIGA Impulso continúa plenamente vigente y desarrollándose con normalidad, contribuyendo a la modernización y el crecimiento del fútbol profesional español". "La resolución no afecta a la validez ni a la vigencia del Proyecto LALIGA Impulso con CVC, aprobado posteriormente por la Asamblea General del 10 de diciembre de 2021", insistió la nota del organismo que preside Javier Tebas.

"La Audiencia Provincial consideró que la Asamblea se convocó correctamente y que los defectos alegados por los demandantes, Real Madrid CF y Athletic Club, no eran suficientes para invalidar el acuerdo. también concluyó que la información puesta a disposición por LaLiga a sus miembros fue completa y suficiente", agregó el comunicado.

"Pese a ello, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de LaLiga por un único motivo: consideró que la incorporación de una aclaración sobre la no afectación de la operación a los clubes y SAD no adheridos suponía una modificación sustancial del orden del día que los asistentes no pudieron estudiar previamente, vulnerando así su derecho de información", concluyó la nota de prensa.