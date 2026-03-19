LaLiga supera las 2.000 sentencias condenatorias contra establecimientos HORECA en su lucha antipiratería

Archivo - Varios aficionados ven por televisión el partido entre España e Italia de la Eurocopa 2024, en Beerhouse Chamberí, a 20 de junio de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga superó las 2.000 sentencias condenatorias en el segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), evitando que se sigan emitiendo partidos de manera ilegal y fraudulenta, gracias a las acciones judiciales que comenzaron durante los primeros meses del año 2019, en la temporada 2018-19.

Según un comunicado de la patronal, ya rebasaron las 2.000 sentencias condenatorias contra diferentes establecimientos en su lucha contra la piratería, al trabajar con "el firme compromiso de localizar aquellos establecimientos que ilegalmente distribuían deporte en vivo, perjudicando a miles de negocios legales y, en última instancia, al fútbol y a los fans".

Desde que LaLiga decidió dar comienzo a las acciones penales en el sector HORECA, se obtiene una media de casi una sentencia condenatoria al día. Asimismo, 317 casos se encuentran aún en fase de instrucción y 488 están pendientes de juicio oral.

Además de la estrategia judicial, entre las diferentes iniciativas antipiratería de LaLiga en el ecosistema HORECA destacan el programa de fidelización y comunidad exclusiva para la hostelería de LaLiga Bares, el cual busca garantizar que los locales cumplan con la normativa de derechos audiovisuales; un canal de denuncias anónimo para que hosteleros que desean competir en igualdad de circunstancias y consumidores en general puedan denunciar a los establecimientos que están infringiendo la ley; y el reciente plan de gratificaciones lanzado en enero.

Según datos de LaLiga, la piratería es "una lacra" que provoca pérdidas anuales de entre 600 y 700 millones de euros en España, afectando a todo el ecosistema del deporte en el país, incluidas las aportaciones al Consejo Superior de Deportes (CSD), a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al fútbol base, el fútbol femenino y por último la pérdida de ingresos fiscales.

"En este contexto, tras haber reducido en España el índice de consumo de piratería en un 60% durante la temporada 2024-25, LaLiga seguirá trabajando para concienciar a aficionados y establecimientos sobre la importancia de consumir contenidos de forma legal", concluyó el comunicado.