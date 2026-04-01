Lamine Yamal, sobre los cánticos en el RCDE Stadium: "Es una falta de respeto y algo intolerable"

El futbolista de la selección española y el FC Barcelona Lamine Yamal, durante el calentamiento del amistoso España-Egipto en el RCDE Stadium.- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atacante del FC Barcelona y la selección española Lamine Yamal calificó de "intolerables" los cánticos racistas proferidos desde la grada del RCDE Stadium durante el partido amistoso España-Egipto disputado este martes, y apuntó que "usar una religión como burla en un campo" deja a esos aficionados "como personas ignorantes y racistas".

"Yo soy musulmán, 'alhamdulillah'. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", denunció el extremo en sus redes sociales.

Yamal fue tajante, aunque entiende que "no toda la afición es así". "A los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas", defendió. "El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree", agregó.

"Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial", concluyó el futbolista del FC Barcelona su mensaje en su perfil de la red social 'Instagram'.

El partido amistoso entre España y Egipto, disputado este martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) ante 35.895 espectadores, dejó episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista y religioso y abucheos al himno del combinado africano.

Desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico "Musulmán el que no bote", en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se escucharon insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.