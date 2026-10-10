Laporta: "El caso Negreira no va a ningún sitio"

Archivo - Joan Laporta - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, insistió en la inocencia de su club en el caso Negreira, a pesar de los intentos del Real Madrid de "desacreditar y perjudicar" la imagen blaugrana, denunciando que el club blanco pierde "prestigio" en su actitud.

"En el Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. Estamos disfrutando del fútbol, de un momento muy bonito de nuestra historia, de un reconocimiento a nivel mundial importante. Recibimos elogios de todos lados y desde Madrid intentan minimizar todo esto", afirmó este sábado ante los medios.

Laporta fue preguntado por el Real Madrid, eterno rival que mandó esta semana "abundante documentación" del casi Negreira a la UEFA. "El caso Negreira, no cesaré en el empeño y dejar claro que nos intentaron condenar antes de juzgarnos, cuando nos están juzgando se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban y esto acabará confío plenamente en la resolución del Barça", dijo.

"Los que han estado de forma machacona y constantemente intentando desacreditar y perjudicar la imagen del Barça pues van a tener que rectificar. Sabéis que se va extendiendo el sumario, lo extienden todo lo que pueden para mantener viva la llama de todo esto pero que no va a ningún sitio, solo es para desacreditar al Barça", añadió.

Además, el presidente blaugrana apuntó que el Madrid no solo va a por su equipo sino que está "contra todos y contra todo". "No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol porque además están en contra de todo, tú vas a las instituciones, vas a la UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos y esto dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional", apuntó.

Laporta recordó además que en la reciente asamblea de la European Football Clubs (EFC) no estuvo presente el equipo blanco. "No tenían ni representación, ellos adoptaron una actitud muy prepotente, muy soberbia, muy arrogante. Ellos sabrán lo que hacen pero les está creando una falta de credibilidad enorme y igual que en la Euroliga. Acaban viniendo a los postulados o las propuestas o las posiciones que tenemos los otros clubes pero en el camino están siempre poniendo trabas y obstaculizando todo lo que la mayoría queremos hacer", zanjó.