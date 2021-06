Laporta: "Cerramos una etapa con demasiadas sombras y hechos que mancharon el escudo"

Sobre el futuro deportivo: "Empieza una etapa que será esplendorosa, lo digo convencido"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que con esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Compromisarios del club se cierra una etapa, la de la anterior Junta Directiva presidida por Josep Maria Bartomeu, que tuvo "demasiadas sombras" y con decisiones que "mancharon el escudo" y se abre una nueva etapa que prevé "esplendorosa".

"Es una evidencia que la temporada 2019/20 no fue buena, se prolongó hasta finales de verano. Pero sí quiero decir aquí es que hoy se cierra una etapa que ha tenido demasiadas sombras y hechos que no se tendrían que haber producido nunca, pero acaba hoy con la aprobación de esas cuentas. Era importante hacerlo", aseguró Laporta, en su informe como presidente, en la Asamblea.

Unas declaraciones dirigidas a su predecesor y la anterior Junta. "No me corresponde hacer de cronista de la temporada 2019/20, porque no estábamos en el club, pero queremos ser conscientes de que pueden pasar estas cosas, como tener éxitos deportivos, pero se han producido unos hechos que no tendrían que haberse producido y algunos han manchado el escudo", lamentó.

De ahí que repitiera, igual que hizo al aprobar las cuentas de Bartomeu con 97 millones de euros en la campaña 2019/20 y unas pérdidas previstas para este ejercicio de centenares de millones de euros, que "tocará depurar responsabilidades". "Lo haremos cuando se tengan que aprobar las cuentas. Somos responsables a partir del 17 de marzo de 2021, la anterior Junta tiene la responsabilidad hasta entonces", explicó.

"Empieza una etapa que será esplendorosa, lo digo convencido. Aquí queremos al Barça en profundidad y queremos que vuelva la alegría al barcelonismo, que vuelvan tiempos mejores que tenemos en la memoria y que queremos que sea el presente. Nos elegisteis para devolver la alegría al barcelonismo", manifestó el dirigente, blandiendo los argumentos de la campaña electoral que le llevó al triunfo electoral.

"Hemos tomado decisiones, las que creemos que son las mejores. Aceptamos y respetamos el ruido mediático que produce la gestión diaria del club, sabemos de qué va, pero no lanzamos falsas promesas que no podamos cumplir. No estamos instalados en lamentos continuados ni victimismos, y no tomamos decisiones basadas en la revancha, no somos así. Tenemos la fuerza y el conocimiento para revertir la situación. Vuelve a haber un liderazgo fuerte en el club, y se nota", apostilló Laporta.