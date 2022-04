Laporta: "Como culé me siento avergonzado, tomaremos medidas"

Archivo - Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Dax/DAX via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se sintió "avergonzado" al ver la grada del Camp Nou repleta de seguidores del Eintracht de Frankfurt con camisetas de color blanco y aseguró que tomarán "medidas" para que no vuelve a suceder, además de lamentar la eliminación del equipo tras caer en casa 2-3.

"No hemos podido ganar y hay que aceptarlo. En el fútbol suceden situaciones así. Ahora estamos tristes y enfadados, pero hemos de seguir adelante y luchar por la Liga", manifestó Laporta en declaraciones a Barca TV, donde dejó claro su malestar por la situación vivida en las gradas este jueves.

"No podemos evitar determinadas situaciones, pero a partir de ahora habrá que ser más estrictos. No permitir situaciones que se han hecho a lo largo de toda la historia. Tenemos la información de seguridad y ticketing. Todo apunta a unas situaciones que no deberían haberse producido", señaló.

"Como culé me siento avergonzado de ver tantos aficionados del rival y menos de los nuestros. Tomaremos medidas y explicaremos esas medidas. Hoy he sentido vergüenza y lamento lo ocurrido. No se puede volver a repetir, es indignante y vergonzoso", añadió el máximo responsable de la entidad blaugrana.

Además, Laporta se mostró de acuerdo con las palabras del entrenador Xavi Hernández, que fueron en el mismo sentido. "Entiendo lo que ha dicho Xavi. Tiene toda la razón. Nos ha pasado a todos los culés que hemos venido al partido", comentó.

"Por ciertas circunstancias que tenemos ya estudiadas a raíz de la información que ha llegado al club, tomaremos las medidas para que no vuelva a suceder, porque ha sido muy grave", insistió Laporta.