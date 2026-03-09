Laporta defiende su gestión y acusa a Font de "mentiroso" y de hacer "demagogia"

Joan Laporta en un acto electoral - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona y candidato a la reelección Joan Laporta ha defendido este lunes su gestión económica y deportiva al frente del club y acusó a su rival electoral Víctor Font de recurrir a la "demagogia", a "mentiras" y a "ensuciar" el debate sobre la situación de la entidad durante el cara a cara organizado por el Grupo Godó en el marco de la campaña para las elecciones del próximo domingo día 15.

Laporta sostuvo que el club ha logrado revertir la grave situación económica con la que se encontró al llegar a la presidencia en 2021 y aseguró que el Barça vuelve a situarse entre las entidades con mayor capacidad económica del fútbol europeo. "Nos encontramos un club arruinado y ahora estamos en proceso de recuperar la economía", afirmó, antes de subrayar que la entidad registra "récord de patrocinios", lidera las ventas de merchandising y ha alcanzado "los 1.000 millones de facturación".

El expresidente defendió que estos resultados reflejan la recuperación económica del club y su credibilidad ante las instituciones del fútbol. "Tenemos ratios de solvencia que nos dan credibilidad y estamos en el podio de los clubes con más ingresos", aseguró, añadiendo que durante su mandato el valor de la plantilla "ha crecido un 38%" gracias a una política de renovación del equipo.

En el ámbito económico, Laporta defendió también el modelo de financiación del nuevo estadio, el Spotify Camp Nou todavía en construcción, y aseguró que el proyecto es clave para el futuro del club. "Lo de los 1.650 millones (cifra de ingresos que promete Font) se hará con los contratos que hemos firmado nosotros. Nos encontramos un legado de ruina económica y ahora estamos construyendo un estadio nuevo que es fundamental para el futuro del Barça", explicó.

El exdirigente rechazó además las críticas sobre el pago de comisiones en operaciones comerciales y defendió que todas las operaciones se han realizado conforme al mercado. "Todas las comisiones que hemos pagado son de mercado y se lo merecían. Las que estaban fuera del ámbito del fútbol también se han explicado", afirmó.

En este sentido, justificó el papel del intermediario Darren Dein --que cobraría unos 50 millones de euros, una parte de ellos desde el club-- en la renegociación del contrato con Nike, que calificó como "el mejor contrato de equipamiento deportivo de la historia". Según explicó, el mediador fue clave para mejorar las condiciones del acuerdo al presentar una oferta alternativa de Puma que obligó a la marca estadounidense a igualarla. "Darren Dein llevó la oferta de Puma e hizo que Nike tuviera que igualar. Hizo un trabajo fantástico", sostuvo.

Laporta defendió que en momentos de dificultad económica el club tuvo que adoptar decisiones arriesgadas para garantizar su viabilidad. "En situaciones límite hay que tener cierta audacia para poder lograr los objetivos del club", señaló.

En relación con la gestión interna, el candidato a la reelección reivindicó el compromiso de los trabajadores y ejecutivos del Barça y aseguró que el club cuenta con una estructura sólida. "Tenemos ejecutivos y trabajadores con un sentimiento de pertenencia envidiable", afirmó.

En el plano deportivo, Laporta defendió el trabajo de la actual dirección deportiva, liderada por Deco, y aseguró que el modelo basado en talento de la cantera combinado con refuerzos externos está dando resultados. "La gente está feliz con el equipo, con jugadores de casa y otros que han venido de fuera y funcionan", explicó.

También reivindicó la política de fichajes y destacó el papel del director deportivo. "El primer fichaje que recomendó Deco fue Raphinha", aseguró, antes de defender también la gestión de la operación del delantero Vitor Roque, de quien dijo que costó 30 millones y fue vendido posteriormente por 25,5 millones manteniendo variables y un 20% de una futura venta.

Laporta puso además en valor la apuesta del club por el talento joven y recordó que la entidad rechazó una importante oferta por uno de sus jugadores emergentes. "Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de haber rechazado una oferta del PSG de 250 millones por Lamine Yamal", afirmó.

El presidente también destacó los éxitos del fútbol femenino durante su mandato y defendió la competitividad de las secciones del club. "El femenino ha ganado tres Champions y los últimos cinco Balones de Oro son del Barça", recordó, añadiendo que otras secciones como el balonmano, el hockey o el fútbol sala han mantenido un alto nivel competitivo, mientras que en baloncesto se optó por reducir el presupuesto para priorizar la estabilidad del primer equipo.

Durante el debate, Laporta criticó el proyecto deportivo presentado por su rival electoral y aseguró que supondría un riesgo para la estabilidad actual del club. "Cambiarlo todo ahora sería un error. Este proyecto deportivo funciona y está dando resultados", afirmó, antes de asegurar que con Font el futuro del entrenador del primer equipo de fútbol masculino, Hansi Flick, peligra: "Flick ha dicho que sin Deco no estaría cómodo y Víctor Font quiere quitar a Deco", alegó.

En su intervención final, el candidato a la reelección reivindicó el balance de su mandato y aseguró que el club ha recuperado la ilusión de la afición. "Hace cinco años nos encontramos un estadio viejo, un equipo que no ganaba y un club arruinado. Ahora tenemos un estadio nuevo en marcha, un equipazo y el club saneado", afirmó. "Dijimos que devolveríamos la ilusión al barcelonismo y viviremos los mejores años de nuestra vida".