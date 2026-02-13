Laporta: "Nada es inocente, por eso debemos luchar contra todo y contra todo el mundo"

Archivo - Joan Laporta durante un partido como presidente del FC Barcelona - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona, se mostró "convencido" de que podrán hacer "una gran remontada" ante el Atlético de Madrid pese al 4-0 de la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre y lamentó el arbitraje vivido dejando claro que "nada es inocente" y que deben "luchar contra todo y contra todo el mundo".

"Todo mi apoyo a Hansi Flick, jugadores, Deco y su equipo. Con la fuerza de todos los culés estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica para realizar una gran remontada en Spotify Camp Nou el próximo 3 de marzo", escribió Laporta, presidente del club blaugrana hasta el pasado lunes cuando dimitió para poder presentarse a las elecciones, en su perfil oficial de 'X'.

El candidato, sin embargo, recalcó que "desgraciadamente" en la ida de las semifinales coperas sufrieron "una serie de adversidades", desde un césped "en malas condiciones a un gol mal anulado" que no les permitió "iniciar una remontada" que ve "posible si todos juntos" apoyan y animan "al equipo como en las grandes noches épicas que hemos vivido en el Estadio".

"Del gol mal anulado a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado porque nos recuerda el que nos anularon a Lamine Yamal, también incorrectamente en Anoeta. Nada es inocente. Por eso debemos luchar contra todo y contra todo el mundo. Ahora más que nunca hay que estar junto a nuestros futbolistas. Pido a los socios y socias ya toda la afición que les haga notar la estima que los tenemos y lo orgullosos que nos hacen sentir por cómo defienden nuestros colores. ¡Viva el Barça y viva Cataluña!", sentenció Laporta.