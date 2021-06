Laporta: "Si '1' es casa y '2' fuera, veo más un '1' con Koeman"

El presidente asegura estar "cómodo" con Koeman y cree que el equipo "mejorará" con él

También avanzan las negociaciones con Messi: "Estamos preparados para renovarle, cuanto antes mejor"

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado estar "cómodo" con Ronald Koeman y, pese a que el periodo de reflexión y conversaciones con el entrenador del primer equipo sigue su curso, cree que marcaría, en una quiniela y siendo el '1' seguir y '2' la salida, la casilla del '1'.

"El '1' es casa y el '2' es fuera, ¿no? Se empieza a contar por el '1', ¿no? No puedo contestar, pero las conversaciones van muy bien. Vamos hablando y hay una conversación muy fluida. Yo veo más un '1' que un '2'", reconoció Laporta en rueda de prensa.

Además, apuntó que se sabrá pronto --"no tardaréis mucho en saberlo"-- el fruto de esa negociación. "Este periodo de reflexión era bueno, y estoy seguro de que con Koeman va a mejorar el equipo y los criterios a seguir esta temporada para que no vuelva a pasar lo que pasó a final de la pasada temporada", apuntó.

Y, por otro lado, cree que las negociaciones con el entorno de Leo Messi siguen avanzando. "El contrato no está dependiendo de la auditoría. Esto está en conversaciones, con los representantes de Leo, y va bien y esperamos que sigan progresando. En este momento, más o menos el resultado del ejercicio lo tenemos controlado", apuntó.

También tienen hecha "una reserva y una estrategia" para encarar esa negociación con el '10'. "Va bien, no está hecho, pero a todos nos ilusiona que Messi y Agüero jueguen juntos, y a Eric también le gustaría. Siempre he dicho que de parte de Messi no es un tema de dinero, nosotros tenemos un marco económico y él muestra mucha comprensión", reiteró.

Según Laporta, Messi quiere tener un equipo muy competitivo para que se ganen Ligas y 'Champions' y títulos. "Estamos preparados para renovarle y cuanto antes mejor, porque también de alguna manera las dudas que puedan haber se disipan y ayuda a que vayamos construyendo más rápido el equipo. Cuanto antes lo tengamos decidido mejor, pero tampoco nos ponemos prisas de ninguna parte a la otra. La relación es muy buena por las dos partes", comentó.

De momento, dentro de ese hacer un equipo competitivo, han llegado libres el delantero Kun Agüero, gran amigo de Messi, y el central Eric Garcia. "Cuando dije que se haría una renovación profunda, para mejorar el primer equipo y de mentalidad, pues estamos en ello. Y habrá más presentaciones de jugadores en los que estamos trabajando. Se tendrá que equilibrar la plantilla, también, y lo iréis viendo. Seguramente la siguiente semana tendréis también noticias", anunció.

"Estamos trayendo jugadores de mucho nivel, hemos aprendido a ser malabaristas, acróbatas, porque para hacer esto hay que saber negociar y tener conocimientos. Estoy satisfecho del equipo, veréis que las incorporaciones serán de gran nivel dada la exigencia que querremos imponer al equipo, de ganar títulos. Tenemos experiencia y conocimiento en el mundo del fútbol, y más allá de que el Barça esté en una situación complicada, se puede revertir", concluyó Laporta.