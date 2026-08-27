El Comité de Apelación desestima el recurso del Athletic Club y Yuri no viaja a Barcelona

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el Athletic Club para que le retiraran la sanción de un partido al lateral Yuri Berchiche y, por consiguiente, el guipuzcoano no viajará con el resto del equipo a Barcelona para medirse a los azulgranas este jueves en el Spotify Camp Nou (21.00 horas).

Durante la mañana del jueves, el Athletic Club había confirmado que había recurrido la resolución del Comité de Disciplina que mantenía la suspensión de un partido al jugador Yuri Berchiche por su expulsión ante el Sevilla en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, y está pendiente de la resolución final, por lo que el futbolista ha entrado finalmente en convocatoria.

Yuri Berchiche fue expulsado en el minuto 11 del duelo entre Athletic Club y Sevilla en San Mamés por roja directa, una decisión que el Comité Técnico de Árbitros consideró un "error claro y manifiesto". Sin embargo, el Comité de Disciplina no retiró la sanción de un partido al lateral izquierdo rojiblanco, que tendría que cumplirla ante el FC Barcelona.