Lateral izquierdo, portería y el esquema, los quebraderos de cabeza de Ancelotti para el Clásico copero

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene que decidir estos días cómo configura su once titular y quienes lo componen para la final de este sábado de la Copa del Rey MAPFRE ante el FC Barcelona, con dudas en la portería y, sobre todo, el lateral izquierdo.

El conjunto madridista vivirá su tercer Clásico de la temporada obligado a mejorar mucho sus prestaciones ante su gran rival, que le ha dominado con mucha claridad y contundencia en los dos anteriores, con sendas goleadas en LaLiga EA Sports, 0-4 en el Santiago Bernabéu, y en la final de la Supercopa de España, 5-1.

Y frenar este apabullante superioridad es la gran misión para Ancelotti que sabe que sus opciones de salvar la temporada pasan por ganar la Copa y la Liga, aquí con próxima visita al Lluis Companys a la que espera llegar con sus opciones intactas y con más fe si tiene el título copero bajo el brazo.

Carlo Ancelotti tiene ciertas dudas que resolver para diseñar su once, fundamentalmente cómo va a disponer a su equipo. Ser fiel a su 4-3-3 con el tridente ofensivo que le merma capacidad defensiva ante un Barça que seguramente tendrá el balón, pero ante el que puede aprovechar algunas dudas defensivas que no arrastraba en los dos anteriores choques, o reforzar el medio con un centrocampista más.

La primera opción pasa por apostar por Kylian Mbappé, que debería estar listo tras su problema de tobillo y su no participación ante el Getafe CF, Vinícius Jr y Rodrygo Goes. El trío no atraviesa su mejor momento y en el caso de no ser de la partida, lo más probable sería que el tercero, que no marca desde la ida del derbi de cuartos de la Champions, el sacrificado por un cuarto centrocampista.

Si juegan tres arriba, Ancelotti debería ver cómo diseña su medular para cortocircuitar el juego blaugrana, personificado sobre todo en un excelso Pedri González. En este sentido, con Fede Valverde con muchas opciones de ser lateral derecho, Aurelien Tchouaméni y Jude Bellingham son fijos, y el tercer acompañante podría ser Luka Modric o Dani Ceballos, este recién salido de lesión, o el uruguayo si el técnico apuesta por Lucas Vázquez de inicio. Si el italiano pone cuatro centrocampistas, podrían entrar el croata y el utrerano si el 'Halcón' es lateral.

En la defensa, Ancelotti sólo parece tener claro el centro de la defensa, formado por Raúl Asencio y Antonio Rüdiger salvo sorpresa, pero hay incógnitas en el resto de posiciones, incluida la portería donde Andriy Lunin ha sido el guardameta de la Copa, pero que podría dejar su sitio por la entidad de la cita a Thibaut Courtois.

El principal problema parece residir en el lateral izquierdo, agravados por la lesión de Eduardo Camavinga este miércoles en el choque ante el Getafe. El francés parecía el elegido para jugar ahí y tratar de frenar a Lamine Yamal, pero no podrá ser de la partida y Ancelotti debe buscar soluciones.

David Alaba, que ya tuvo que medirse a Bukayo Saka en la Champions, también se retiró en el descanso por molestias musculares y Ferland Mendy, su perfil más defensivo, parece que va a estar listo, pero no juega desde principios de marzo, por lo que todo hace indicar que el elegido será Fran García, un futbolista que, según explicó el entrenador madridista el pasado martes, tiene más problemas para sus subidas porque su carril lo suele acaparar Vinícius Jr.