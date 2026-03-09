Le Normand: "La clave del equipo es el grupo"

El jugador del Atlético de Madrid Robin Le Normand. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El central español del Atlético de Madrid Robin Le Normand ha comentado este lunes que la clave del rendimiento del equipo a estas alturas de temporada es "el grupo" y que en "una temporada muy larga" hay que estar "preparado" para cuando le toque jugar "aportar".

"Estoy bien y tranquilo. Es una temporada muy larga con muchos partidos, pero tenemos un grupo muy completo y, en mi caso, me siento preparado y con muchas ganas de jugar. La clave del equipo es el grupo. Estamos demostrando que todo el mundo, cuando le toca jugar, puede aportar", afirmó el central internacional español del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, que mide a los colchoneros ante el Tottenham.

Le Normand apuntó que no ve "favoritos" en la eliminatoria, ya que todo el mundo está "compitiendo bien". "Va a ser un partido muy duro. Ahí estamos los 16 mejores equipos, y habrá que hacer un partido muy completo a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Es muy poco original lo que digo pero las claves están en las áreas", añadió.

Por último, sobre la exigencia del calendario, el hispanofrancés recalcó que "siempre se habla" mucho de las horas de descanso, y que "se podrían cuidar". "No depende de nosotros. Lo que tenemos bajo nuestro control es nuestra recuperación, estar fresco y tener un grupo muy completo para aguantar todos esos partidos, que a veces eso con horarios difíciles", concluyó.