El Leeds asalta Old Trafford

Noah Okafor celebra uno de sus goles en el Manchester United-Leeds en Old Trafford - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United ha caído este lunes ante el Leeds United en Old Trafford (1-2) en el último partido de la trigésima segunda jornada de la Premier League, en el que un doblete del delantero suizo Noah Okafor encarriló el primer triunfo liguero de los 'Whites' a domicilio frente a los 'red devils' en 45 años.

Tras 24 días sin competir, Michael Carrick sufrió su segunda derrota desde que asumió el cargo en enero, y la primera en casa, después de que Okafor consiguiese perforar la portería de Senne Lammens en dos ocasiones en la primera mitad (min.5 y 29).

A pesar de la roja directa al defensa Lisandro Martínez, por un tirón de pelo a Dominic Calvert-Lewin, en el 56, el United recortó distancias con un cabezazo de Casemiro (min.69), aunque no pudo revertir el resultado.

La derrota, segunda en cuarto partidos de liga, no baja a los de Carrick de la tercera posición, con los mismos 55 puntos que el cuarto, el Aston Villa. El Leeds (36), por su parte, rompe una racha de seis jornadas sin vencer y se sitúa con seis unidades de renta sobre el descenso.