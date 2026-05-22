El Lens conquista su primera Copa de Francia

Archivo - Florian Thauvin, en un partido con el RC Lens. - Nathan Barange / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El RC Lens ha conquistado este viernes por primer vez en su historia el título de la Copa de Francia, gracias a su triunfo por 3-1 contra el OGC Nice en la final disputada en el parisino Stade de France.

Florian Thauvin abrió el marcador en el 25', con un zurdazo raso y cruzado dentro del área rival, y Odsonne Edouard puso el 2-0 en el 42', de cabeza en un córner. Aunque Djibril Coulibaly redujo distancias justo antes del descanso, en la segunda mitad sentenció el Lens su victoria.

Cuando transcurría el minuto 78, Abdallah Sima ganó un esprint a los zagueros rivales tras un pelotazo bombeado en largo y marcó el 3-1, a la postre definitivo, rematando con el pie derecho mientras se caía delante de la infructuosa salida del portero del Niza.