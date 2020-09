Leo Messi vuelve a los entrenamientos del Barça

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha vuelto este lunes a los entrenamientos del primer equipo tras negarse a hacerlo en las últimas sesiones, y tras pasar la prueba de coronavirus se ha ejercitado para regresar cuanto antes a la normalidad.

Messi, que decidió que quería dejar el club y optó por no presentarse a los entrenamientos en el inicio de la pretemporada, explicó en una entrevista que se quedaba, a regañadientes, para no llevar al club a juicio ante la negativa de la Junta Directiva a dejarse salir.

Un 'caso Messi' que se cierra, parece, al regresar el '10' a los entrenamientos y ponerse ya a las órdenes del nuevo entrenador, un Ronald Koeman que antes de estallar la riña entre jugador y club ya aseguró que contaba con él como punta de lanza de su proyecto.

Pese a su interés en salir gratis del club este verano, finalmente Messi se queda una temporada más y empieza ya a entrenar, en una nueva normalidad que aún deberá esperar pues lo hizo en solitario, a la espera de poder volver al grupo siguiendo las pautas de seguridad por el coronavirus.

El club, que hizo de Messi imagen de lanzamiento de la tercera equipación del equipo, publicó en redes sociales una foto del argentino entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con el emoticono de una cabra, pues en inglés es 'goat' y sirve de recurso para 'the Greatest Of All Times' ('El mejor de la historia').