Levante - Rayo Vallecano: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Levante y Rayo Vallecano vivirán un encuentro entre dos equipos que buscan tres puntos que les permitan respirar lejos del descenso. Los locales, que ganaron en Oviedo en la última jornada (0-2), quieren celebrar su primer triunfo como locales de la temporada, una empresa que buscarán impedir los madrileños, que también vienen de ganar a domicilio antes del parón de selecciones --ante la Real Sociedad (0-1)--.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga, Vencedor, Brugui; Etta Eyong e Iván Romero.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; De Frutos, Isi, Pedro Díaz; y Alemao.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Levante y Rayo Vallecano de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 19 de octubre a las 18.30 horas en el Ciutat de Valencia.

DÓNDE VER

El duelo entre los granotas y los franjirrojos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.