Levante UD vs Elche CF: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD y el Elche CF cierran la jornada 13 de LaLiga EA Sports con un derbi autonómico en el estadio Ciutat de València. El conjunto granota llega al compromiso tras sumar un valioso empate sin goles a domicilio frente al Celta de Vigo, mientras que el equipo ilicitano busca reponerse de la derrota sufrida en casa ante el Real Betis (0-2) en la jornada anterior.

POSIBLES ALINEACIONES

Levante UD: Ryan; Jeremy Toljan, Mandi, De la Fuente, Manu Sánchez; Olasagasti, Requena, Iván Romero; Brugui, Etta Eyong y Thiago.

Elche CF: Matías Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Revivo; Villar, Morcillo, Lemar; Cepeda, Fer Niño y Valera.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El partido se celebrará este lunes, 23 de noviembre, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) en el estadio Ciutat de València (Valencia). El choque entre el Levante UD y el Elche CF podrá seguirse en directo en España a través de DAZN, así como minuto a minuto y con toda la información posterior en la web de Europa Press.