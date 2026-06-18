'Leyendas España' y 'Civislend' firman una alianza para impulsar proyectos sociales vinculados al deporte

Foto de familia tras el acuerdo entre Civislend y Leyendas España - CIVISLEND

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Leyendas España', la asociación que reúne a los futbolistas internacionales de la selección española, y 'Civislend', la plataforma de 'crowdlending' inmobiliario en España, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas sociales vinculadas al deporte y su impacto en la sociedad.

Esta alianza nace con la voluntad de reforzar el papel del deporte como elemento de cohesión social y herramienta de transmisión de valores a través del legado del fútbol español, conectando generaciones distintas mediante referentes deportivos compartidos, detalló 'Civislend' en nota de prensa.

Precisamente, uno de los puntos de conexión más importantes entre ambas entidades es el fuerte componente social y solidario que impulsa 'Leyendas España' a través de múltiples iniciativas en toda España ya que la asociación que preside Salva Ballesta desarrolla partidos benéficos, programas de apoyo a personas mayores, acciones vinculadas a enfermedades como la ELA o el síndrome de Rett, proyectos de inclusión social y deporte adaptado, así como colaboraciones con fundaciones y ONG.

En ese contexto, la colaboración con 'Civislend' nace también desde una visión compartida de generar impacto positivo más allá del ámbito profesional, apoyando iniciativas capaces de unir deporte, personas y compromiso social. De este modo, en los próximos meses, ambas entidades pondrán en marcha acciones orientadas a acercar el deporte a la sociedad desde una perspectiva educativa, participativa y solidaria, con especial foco en la participación de internacionales y referentes del fútbol español en actividades de impacto social.

Tanto 'Civislend' como 'Leyendas España' coinciden en la importancia de impulsar proyectos con credibilidad, coherencia y vocación de servicio a la sociedad. Según Íñigo Torroba, CEO de la plataforma, esta colaboración les supone unirse "a una entidad que forma parte de la historia del deporte español". "Compartimos la voluntad de generar impacto positivo y construir proyectos con vocación de largo plazo. Esta colaboración nos permite sumarnos a iniciativas de gran impacto más allá del ámbito financiero", añadió.