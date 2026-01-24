El líder Barça quiere resurgir ante el colista Oviedo

Archivo - Eric Bailly (Real Oviedo) disputa el balón con Robert Lewandowski (FC Barcelona) durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Oviedo y el FC Barcelona en el Carlos Tartiere - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo al Real Oviedo (16.15) en el Spotify Camp Nou, en partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports, en un duelo entre el líder y el colista de la competición pero en el que, por muy favorito que llegue, el equipo blaugrana no debe confiarse porque su último tropiezo ante la Real Sociedad en Anoeta puso su liderato en jaque.

Que el Real Oviedo saque algo positivo del nuevo Spotify Camp Nou se antoja difícil, sobre el papel, pero en el césped nada es imposible. Porque igual de complicado parecía que el Slavia Praga, que había marcado dos goles en seis partidos de la Champions, pudiera batir a Joan Garcia y los checos marcaron por partida doble pese a perder (2-4) contra los catalanes.

Y con esa idea de dar la campanada llega el Real Oviedo a Barcelona. Aunque en 38 visitas a Barcelona, en Liga, tan sólo ha podido ganar en 4 ocasiones --la última fue en el último precedente de 2001 (0-1)-- y empatar 3 duelos, el resto son 31 victorias para un Barça que busca la 32 para, haga lo que haga el Real Madrid en Villarreal este sábado, poder seguir por lo menos al frente de la tabla.

Que el último paso del Real Oviedo por el antiguo Camp Nou fuera ese 0-1 gracias al tanto de Jaime de Urríes en el 46' puede dar alas al actual conjunto ovetense. Pero aquel Barça de Carles Rexach nada se parece al actual de Hansi Flick, que llega líder pese a perder en Anoeta, bien vivo en Champions y en Copa y como supercampeón de España.

Además, el nuevo Spotify Camp Nou, aunque todavía a medio gas, no quiere permitirse inscribir al Real Oviedo, que llega colista, como primer equipo capaz de ganar en él en LaLiga EA Sports. Los 'culers', en la grada, deberán darlo todo para animar a su equipo y llevarlo a ganar a unos 'carbayones' a los que ya ganaron en el Tartiere en la primera vuelta por 1-3, con goles de Alberto Reina para abrir el marcador y remontada 'culer' gracias a Eric Garcia, Robert Lewandowski y Ronald Araujo.

Todos ellos, incluido el central uruguayo tras dejar atrás un periodo de ausencia por motivos mentales, están disponibles para Flick, que no obstante tendrá la baja de un Ferran Torres que ya no estuvo en Praga por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que, no obstante, le permitirá regresar bien pronto.

Otra baja de mucho peso es la de Pedri, ya que el centrocampista internacional español se lesionó en la gélida Praga y tiene para un mes de baja, sumándose a las ausencias ya conocidas de Gavi y de Andreas Christensen. El resto, de nuevo con João Cancelo --sí inscrito en LaLiga--, están a disposición del técnico alemán para superar la visita del Oviedo.

En los azulones, el técnico uruguayo Guillermo Almada no podrá contar todavía con el recién llegado en este mercado de invierno Thiago Fernández, y se suma al argentino en la lista de bajas el español Oier Luengo, a quien se le busca una cesión. Por contra, pese a los rumores que le sitúan en la rampa de salida, sí estará en Barcelona el croata Josip Brekalo.

Almada cree que deberán hacer un "partido perfecto" para tener opciones de puntuar en el Spotify Camp Nou. "Si ante el Barcelona cometemos las mismas distracciones que cometimos ante Osasuna lo pagaremos carísimo", avisó el técnico, quien comentó también que el ostracismo del veterano capitán Santi Cazorla se debe, en parte, al buen hacer de Alberto Reina, que confía en volver a 'mojar' contra el Barça.

El FC Barcelona, que regresa al Spotify Camp Nou después de 43 días sin jugar en él y tras ocho partidos fuera de casa o en terreno neutral --como la Supercopa de España ganada en Arabia Saudí--, quiere olvidar cuanto antes el engañoso 2-1 de Anoeta, en un duelo con gran actuación de Remiro bajo palos y hasta cinco balones estrellados en la madera por los de Flick, para cuanto menos seguir líder.

Por su parte, el colista Real Oviedo viene de perder por la mínima en El Sadar frente al CA Osasuna (3-2) en un choque en el que se adelantaron en dos ocasiones, por vía de Fede Viñas y de Reina, pero en el que un tanto de Víctor Muñoz para los navarros en el descuento decantó la balanza para los de Alessio Lisci. Una derrota que ponía fin a una dinámica de tres empates seguidos del Oviedo ante Celta, Alavés y Betis.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; de Jong, Eric Garcia; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

REAL OVIEDO: Aarón; Ahijado, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; y Viñas.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.15/DAZN.