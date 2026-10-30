El liderato pasa primero por el Ciutat

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado al Levante en el Ciutat de Valencia (14.00 horas), en la jornada 11 de LaLiga EA Sports, un encuentro al que los colchoneros llegan lanzados y con la opción de asaltar el liderato, antes de recibir en seis días a Bayern Múnich y FC Barcelona, frente a un conjunto granota al que solo ha derrotado en uno de sus últimos seis enfrentamientos en Liga.

El Atlético de Madrid se encuentra con uno de los rivales que más se le resiste en los últimos años antes de afrontar seis días que podrían marcar sus aspiraciones a corto y medio plazo en Liga Y Champions. Los de Diego Pablo Simeone visitan el Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante, un equipo al que solo ha sido capaz de derrotar en uno de sus seis últimos partidos ligueros --tres empates y dos derrotas--. Además, encadena tres empates consecutivos en el feudo granota.

Eso sí, el Atlético llega a una semana clave, que culminará en el Metropolitano el próximo domingo ante el Barcelona, en su mejor momento del curso. Los rojiblancos tocaron fondo a principios de septiembre con derrotas en San Mamés y Anfield, pero desde entonces su marcha ha sido prácticamente inmaculada. Siete victorias --seis en Liga-- y un empate --en Champions-- que les ha permitido colocarse en segunda posición a solo dos puntos del liderato.

Así, el que sería su primer triunfo liguero en el Ciutat de Valencia desde 2020 les permitiría, al menos momentáneamente, colocarse en el primer puesto de la clasificación, un liderato que mantendrían si el Barça no gana en el Spotify Camp Nou al Deportivo Alavés. Lo que sí les asegurarían los tres puntos es depender de sí mismos para colocarse líderes en la próxima jornada. Un triunfo que sería el séptimo consecutivo en Liga, algo que no consigue el Atlético de Madrid desde enero de 2025.

Enfrente estará un Levante que desde la llegada de Luis Castro al banquillo granota ha hecho de su feudo un fortín. De los 16 rivales que han visitado el Ciutat de Valencia, solo Barcelona, Villarreal y Valencia han conseguido sacar los tres puntos. De hecho, el técnico luso ya fue capaz de arrancarle un empate sin goles el curso pasado a los de Simeone. Además, vienen de ganar al Athletic en su último duelo ante su público (3-1), y también lo hicieron ante el Real Betis (5-2).

Para acabar con esa resistencia del Levante ante su público los colchoneros se aferran al renacer de Julián Álvarez. El delantero argentino dio el triunfo ante Deportivo con un tanto, y encadena dos partidos viendo puerta. Más dudas hay sobre quien será su acompañante, ya que el duelo del martes ante el Bayern en Liga de Campeones podría hacer que Simeone realice alguna que otra rotación.

Más problemas tendrá en el centro del campo, ya que Koke Resurrección y Johnny Cardoso son duda para el encuentro. Así, Pablo Barrios y Morten Hjulmand podrían, como frente al Depor, ocupar la medular, aunque también podría entrar Marcos Llorente. Además, en defensa, aunque Simeone recupera al 'Cuti' Romero, el argentino esperaría desde el banquillo, con Marc Pubill y David Hancko en el eje de la zaga.

El Levante, que tienen la única baja de Enzo Bardelli, volverá a apostar en ataque por el tridente formado por Thiago, Iván Romero y Roger Brugué. Y es que, entre los dos últimos, han anotado ocho de los 16 goles del equipo en liga --cinco Brugué y tres Romero--. Además, la buena noticia para Luis Castro es la vuelta de Dela, que en palabras del luso "está al 100%", por lo que podría regresar a la titularidad para ayudar al equipo a mantener una portería a cero ocho jornadas después.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LEVANTE: Ryan; Nacho Pérez, Ndukwe, Dela, Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey, Requena; Brugué, Iván Romero y Thiago.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Hjulmand, Barrios, Baena; David y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoechea (C.Vasco).

--ESTADIO: Ciutat de Valencia.

--HORA: 14.00/M+ LaLiga.