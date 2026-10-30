Luís Castro: "Es un Atlético muy diferente, tiene más soluciones colectivas e individuales"

Archivo - Luís Castro durante un partido del Levante UD - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, aseguró que este sábado van a recibir a un Atlético de Madrid "muy diferente" al de la temporada pasada ya que tiene "más soluciones colectivas e individuales" y que el hecho de no haber perdido jugadores importantes y de haber traído nuevos fichajes le ha hecho "más fuerte".

"Es un Atlético muy diferente de la temporada pasada y no puedes ir a lo de la temporada pasada. Tanto en términos colectivos como individuales, está mucho mejor que el año pasado. Tiene más soluciones, tanto colectivas como individuales", expresó Castro este viernes en rueda de prensa.

El técnico portugués recordó que el conjunto rojiblanco "no ha perdido jugadores clave". "Han conseguido no vender los jugadores clave y cuando no vendes a los mejores y metes otros importantes, es que vas a mejorar seguro", indicó.

"Pero pienso que tácticamente tiene más soluciones, tiene más variabilidad dentro de lo que tenía en la temporada pasada. Es un Atlético de Madrid mucho más fuerte y por eso han perdido un partido hasta ahora también en la liga", reiteró el preparador del combinado valenciano.

El Levante UD llega a este duelo tras no jugar finalmente su partido de la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre ante el Tarancón por la suspensión por el trágico accidente ferroviario de Toledo. "Es lo que hay, tenemos que concentrarnos y hacerlo lo mejor posible. Tenemos que cambiar el chip y concentrarnos en lo que viene ahora. Ahora es el Atlético de Madrid y después tenemos tiempo para mirar", remarcó Castro, que lamentó lo sucedido.

Tampoco quiso insistir más en el tema del calendario y el descanso respecto a otros rivales directos. "Ya he comentado muchas veces esa cuestión y voy a intentar no comentarla más. Ahora, si me preguntas de cara a la preparación de partido, a mí me gustaría tener, como todos los entrenadores del mundo, más tiempo porque cuanto más tienes, la probabilidad de ganar. Sólo quiero igualdad para todos los equipos, no sólo para el Levante", zanjó.

no va a ser el mismo 11 del último partido