La Liga F Moeve 25-26 echa el cierre en una jornada final de despedidas y sin sorpresas

Caroline Weir, manteada por sus compañeras del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2025-2026 de la Liga F Moeve puso este domingo el punto y final con una trigésima y última jornada sin nada en juego ya, con sólo un partido sin goles de los ocho disputados, con partidos donde la atención estuvo en las despedidas de algunas jugadoras y con protagonismo goleador para Caroline Graham Hansen.

El campeón Barça Femení jugó sin las futbolistas que ya han anunciado su adiós al club como Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León y con un once ya de futuro a corto plazo y con muchas jóvenes, aunque la protagonista fue una veterana, la noruega Caroline Graham Hansen, autora de un triplete en el 0-4 ante el Madrid CFF, con Vicky López completando la goleada.

Por su parte, en el Estadio Alfredo di Stéfano, el Real Madrid también cerró la campaña con triunfo por 2-0 ante el Granada CFF, en un partido que supuso la despedida, con pasillo incluido para la capitana visitante Lauri Requena. Athenea del Castillo y Caroline Weir anotaron los goles locales en un choque que fue seguramente el último de la portera Misa Rodríguez, que fue titular, de la centrocampista escocesa y de una Tere Abelleira que fue manteada por sus compañeras.

La Real Sociedad, tercera clasificada, cerró su gran temporada batiendo por 2-0 al Atlético de Madrid con tantos de Lucía Pardo y Cecilia Marcos en el que era el último encuentro de varias jugadoras de cada equipo con sus actuales camisetas. La derrota rojiblanca certificó la cuarta plaza del Costa Adeje Tenerife, que se impuso por idéntico resultado al Deportivo ABANCA con tantos de Ange N'guessan y Paulina Gramaglia.

Además, el domingo dejó otra goleada, la del Athletic Club por 4-1 ante el Alhama CF El Pozo, la de la SD Eibar por 2-1 ante el DUX Logroño y la del FC Badalona Women por 0-1 ante el Levante UD. El 0-0 entre el RCD Espanyol y el Sevilla FC fue el único encuentro de la jornada sin goles.