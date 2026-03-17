El Liverpool apela a Anfield para remontar y el Bayern espera un trámite en Múnich

El jugador del Liverpool Mohamed Salah. - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool recibe este miércoles en Anfield al Galatasaray (21.00 horas), en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un partido en el que los 'reds' apelarán al apoyo de su afición y a la mística de su estadio para dar la vuelta a una eliminatoria que se encuentra cuesta arriba después de la derrota (1-0) en Turquía, mientras que el Bayern Múnich espera vivir un trámite sin sobresaltos ante la Atalanta en el Allianz Arena tras la goleada (1-6) de la ida.

La clasificación para los cuartos de final para el Liverpool pasa por vivir una noche mágica en Anfield. Los 'reds', que no han superado la ronda de octavos de final de la máxima competición continental en las últimas temporadas, necesitan dar la vuelta a la eliminatoria en casa después de caer en el encuentro de ida disputado en Turquía, en el que el Galatasaray, más allá del resultado, se mostró superior.

Una vuelta que le llega al equipo de Arne Slot en un momento difícil de la temporada. Más allá de la derrota en Estambul, el Liverpool sólo ha ganado uno de los últimos cuatro encuentros que ha disputado, y viene de empatar en la última jornada de Premier League, donde es quinto, ante el necesitado Tottenham. Eso sí, tres de los cuatro partidos que ha disputado como local en esta Champions ha conseguido el triunfo.

Además, el rendimiento del Galatasaray lejos de casa dicta mucho de ser el deseado por Okan Buruk, sobre todo en Liga de Campeones, donde han perdido cuatro de los cinco partidos que ha disputado fuera de casa. Sin embargo, en los dos precedentes históricos en los que los turcos visitaron Anfield, en uno consiguieron empatar (0-0) y en el otro sólo cayeron por un gol de diferencia, un resultado que mandaría la eliminatoria a la prórroga.

En lo deportivo, el Galatasaray tendrá que hacer frente a la importante baja en defensa de Davinson Sánchez, que cumple ciclo de amarillas, pero tendrá a Victor Osimhen, protagonista en el encuentro de ida con su gol y máximo goleador de su equipo en la competición con siete tantos. Por su parte, el Liverpool, que ya podrá contar con el Alisson Becker en la portería, se encomienda a la primera gran noche europea del tridente Salah-Ekitike-Wirtz, desaparecidos en la ida.

Mucho más sencilla tendrá su presencia entre los ocho mejores equipos de la Liga de Campeones otro de los grandes favoritos a levantar el título: el Bayern Múnich. El campeón alemán pasó por encima de la Atalanta en el encuentro de ida en Bérgamo, con un resultado contundente de 1-6 que, salvo hecatombe bávara, debería ser más que suficiente para que los de Vincent Kompany se metan por séptima temporada consecutiva.

Y con aparentemente poca emoción en cuanto al resultado, la previa del partido viene marcada por los problemas de los alemanes en la portería. El Bayern no podrá contar con ninguno de sus dos primeros porteros, Manuel Neuer y Sven Ulreich, lesionados, mientras que el tercero en discordia, Jonas Urbig es duda. Además, Leon Klanac, portero del juvenil, también se encuentra lesionado, por lo que habría opciones de que Leonard Prescott, de 16 años, podría debutar.

Más allá del posible debut del meta adolescente, el delantero inglés Harry Kane, que no disputó ni un minuto en la ida, apunta a volver a la titularidad tres partidos después. En caso de hacerlo, buscará volver a la senda del gol en Europa, algo que ha conseguido en cinco de los ocho partidos que ha disputado en esta Liga de Campeones. El que no estará será Joshua Kimmich, que cumplirá sanción y pasará limpio a la ronda de cuartos de final.

PARTIDOS DE VUELTA DE OCTAVOS DE FINAL EN LA LIGA DE CAMPEONES

Miércoles 18.

FC Barcelona - Newcastle18.45 horas.

Bayern Múnich - Atalanta21.00 horas.

Liverpool - Galatasaray21.00 horas.

At. Madrid - Tottenham21.00 horas.