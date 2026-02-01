Lookman ficha por el Atlético de Madrid

Archivo - Ademola Lookman - -/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid anunció este domingo la contratación del delantero internacional nigeriano Ademola Lookman, a la espera del reconocimiento médico y la formalización de su contrato.

"El Atlético de Madrid y la Atalanta han acordado el traspaso del internacional nigeriano de 28 años Ademola Lookman. El internacional nigeriano ya se encuentra en Madrid para someterse al pertinente examen médico y terminar de formalizar su nuevo contrato", anunció el cuadro rojiblanco, de momento sin dar detalles pero confirmando la esperada llegada de algún refuerzo.

Desde Diego Pablo Simeone hasta el último aficionado rojiblanco, en el Atlético esperaban la llegada de fichajes en este mercado de invierno, más con las últimas salidas y contratiempos físicos. El director de fútbol del Atleti, Mateu Alemany, venía confirmando en los últimos días los esfuerzos por traer a jugadores diferenciales.

Los rumores sobre Lookman se confirmaron este domingo, un día después del empate del Atlético ante el Levante que deja a los madrileños a diez puntos del líder FC Barcelona tras 22 jornadas de LaLiga EA Sports. Lookman, nacionalizado nigeriano y nacido en Inglaterra, jugaba en el Atalanta desde 2022, donde fue una de las banderas del vertical y atractivo juego del equipo italiano. El delantero decisivo en la Liga Europa que ganaron en 2024.