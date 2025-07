LAS ROZAS (MADRID), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, reconoció este miércoles que "el cambio de la estructura" en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) "es evidente" con la llegada de Francisco Soto como nuevo responsable, aportando "seguridad y tranquilidad" en su cargo.

"Siguiendo hoja de ruta que nos marcamos, después de cinco meses de trabajo de una comisión con personación de clubes y donde se trataron cuestiones importantes que estamos implementando, el nuevo responsable viene para gestionar una organización que representa lo mejor, que es el arbitraje español, que es una entidad con este nivel de calidad, dedicación y lealtad al fútbol", dijo el dirigente en un acto celebrado en la Ciudad del Fútbol en el que se ofrecieron los detalles de la nueva estructura de trabajo y el nuevo modelo del sistema arbitral.

Louzán advirtió que Francisco Soto "asume un reto que no es menor", pero destacó que su trayectoria profesional es "impecable desde el mundo del arbitraje", con "amor por la abogacía y socio de Garrigues". "Hemos visto en Fran su capacidad de gestión, liderazgo y, sobre todo, de tender puentes y hacer grandes equipos. Nos da seguridad y confianza tener una persona de su perfil al frente de los árbitros españoles", agregó.

Además, defendió que "el cambio en la estructura es evidente", aunque avisó que "el camino se hace andando". "He llegado hace cinco meses y hemos trabajado, propuesto y actuado. Hemos hecho cosas que nunca jamás se habían hecho, en base a eso debemos confiar en este modelo porque la pido y hay que darle el tiempo necesario", afirmó.

"Hay cosas que vienen encorsetadas porque vienen por ley -atendiendo a la Ley del Deporte debe existir un CTA-, pero con Fran tenemos la doble combinación de ejecutivo y que conoce el mundo arbitral, hay que darle ese margen de confianza", añadió.

Louzán recordó que Soto "tenía el futuro laboral muy bien resuelto", por lo que "para su familia no ha sido fácil que haya asumido ese reto". "La estructura es ahora ejecutiva, y lo estoy viendo y palpando con propuestas de ese grupo de trabajo. Pido la máxima confianza y si nos equivocamos o no acertamos, sabe que él es el que más riesgo asume", expresó.

También abordo la supresión de la territorialidad de los árbitros, y reflexionó sobre si la sociedad está preparada para esa posibilidad. "Los árbitros sí lo están, pero sabemos que somos objeto de mucha crítica, también nos dicen si debe haber árbitros mixtos en la Liga F...", comentó.

Por su parte, el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, insistió en que mantener el CTA y no optar por un grupo independiente al estilo Premier League responde a esa obligación en la Ley del Deporte. "Cuando buscas algo, intentas que no haya error, asumir por su parte el reto y por nuestra parte el que lo hace con todas las garantías. No hemos considerado en ningún momento entrometernos en los asuntos del CTA", dejó claro.

Sobre la comisión de trabajo de la reforma arbitral, De Miguel celebró que se hayan alcanzado "acuerdos basados en el consenso", siguiendo el "espíritu" de Louzán. "Otra cosa es llevarlo a la normativa, se han aprobados una serie de modificaciones, se elevaron ayer al CSD, y ahora hay que darles forma. El grupo de trabajo ha sido muy productivo, por ejemplo, los árbitros eran reacios al uso de la IA, y ahora la ven como aliado tras trabajar de forma conjunta", apuntó.