El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, cierra un intenso fin de semana deportivo y social en Canarias - RFEF

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, visitó el fin de semana las Islas Canarias, donde además de presenciar la final de la Copa de SM la Reina ha entregado los trofeos de Primera Federación Versus e-Learning y División de Honor Juvenil, ha visitado el Palco Sensorial de la RFEF destinado a personas con trastorno del espectro autista y ha inaugurado la exposición Goals for Hope, entre otras actividades.

En su agenda institucional, Louzán ha participado en compromisos puramente deportivos y diversos actos de destinados al fomento de la inclusión o la formación académica. El viernes clausuró el I Congreso Internacional de Derecho Deportivo Las Palmas, que contó con figuras del ámbito legal, médico o deportivo en el Rectorado de la universidad palmense durante una jornada en la que los representantes del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, equipos finalistas de la Copa de la Reina Iberdrola, celebraron su cena oficial organizada por la RFEF.

Ya el sábado, el presidente de la RFEF participó en el reconocimiento a las futbolistas pioneras en España y visitó el Palco Sensorial ubicado en el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas, donde las personas con trastorno del espectro autista (TEA) disfrutaron de la final gracias a esta iniciativa que cuenta con la colaboración de la propia RFEF, la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y el colectivo Autismo España.

Entre las iniciativas pedagógicas y solidarias, Louzán inauguró en el centro cultural Pepe Dámaso la muestra fotográfica Goals for Hope, donde las historias de las personas migrantes son protagonistas con el fútbol como común vehículo de su inclusión en la sociedad.

También el sábado, entregó a la capitana del FC Barcelona el trofeo que acredita al equipo azulgrana como campeón de la Copa de la Reina, así como la copa Manolo Santana de fútbol femenino al CD Peña La Amistad y el trofeo de campeón del grupo VI de División de Honor Juvenil a la UD Las Palmas.

Ya durante el domingo, el presidente de la RFEF viajó desde Gran Canaria a Tenerife para hacer entrega en el estadio Heliodoro Rodríguez López del trofeo que acredita al CD Tenerife como campeón del grupo 1 de Primera Federación Versus e-Learning.