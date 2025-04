Louzán: "El CTA ha designado un equipo arbitral y es lo que hay"

"Apelo al sentido común y a la responsabilidad", dijo el presidente de la RFEF tras el plantón del Real Madrid a los actos oficiales de la final de Copa

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha subrayado que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ya designó "un equipo arbitral" para la final de la Copa del Rey MAPFRE y que "por lo tanto eso es lo que hay en este momento", como réplica a la posible solicitud del Real Madrid para cambiar a los colegiados de ese partido contra el FC Barcelona, a raíz del plantón merengue a la RFEF.

"Es un tema del CTA. La Federación funciona de manera autónoma. En este caso el CTA ha designado un equipo arbitral y por lo tanto eso es lo que hay en este momento, no hay ninguna otra cosa", declaró este viernes el presidente de la RFEF a la Cadena SER, tras haberse reunido en un hotel sevillano con Álvaro de Miguel Casanueva y con Manuel Lalinde en presencia de Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA.

Así, esquivó valorar el comunicado emitido por el Real Madrid tras su plantón a su rueda de prensa, a su entrenamiento en La Cartuja y a la cena oficial de las dos directivas con la RFEF. "Sinceramente no tuve aún tiempo a verlo porque acabo de bajar de la habitación y tenemos todo bien organizado para mañana", indicó Louzán.

"Yo creo que se va a ver un gran partido y agradecer en este caso al Barcelona y al Real Madrid todo lo que hacen para que este partido esté a la altura de lo que esperan los aficionados, que son muchísimos miles de personas que hay aquí en Sevilla y también las que están deseando verlo en televisión. Por lo tanto, eso es lo que puedo decir y lo digo con absoluta sinceridad", se ciñó a responder en el programa 'Hora 25'.

"Vamos a la cena, que el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y demás autoridades nos acompañarán en el Real Alcázar de Sevilla, un sitio espectacular, y vamos a disfrutar de esta noche", zanjó Louzán al ser preguntado por si había novedades en las relaciones federativas con el club que encabeza Florentino Pérez.

Luego, ya con más periodistas, el presidente de la RFEF repitió su discurso de cautela. "Yo soy presidente de la Real Federación Española del Fútbol. Eso es un tema del CTA evidentemente, que tiene designado en este caso a los árbitros para VAR y sus acompañantes. Por lo tanto, no voy a entrar, cómo pueden imaginar, en ese tema", agregó Louzán.

"Yo creo que hoy tenemos que disfrutar. Llevamos muchos días trabajando para esta gran final y, por lo tanto, yo creo que hay miles de aficionados aquí en Sevilla y también millones de personas en todo el mundo para ver esa gran final", reiteró en su 'canutazo' de prensa.

"Apelo en todo caso a la responsabilidad y a la tranquilidad de todos para que todo esto salga bien", comentó. "Cada uno debe saber ya lo que tiene que hacer, pero apelo al sentido común y a la responsabilidad. Yo ya he hablado también con el Real Madrid y por lo tanto vamos a trabajar en lo que estamos haciendo", insistió.

"Desde que he llegado me he ocupado de este tema en relación a crear una comisión donde participa, por cierto, el Real Madrid. Vamos a tener, de cara al próximo año, un órgano de trabajo donde participen de manera activa precisamente todo lo que es el fútbol, todos los actores del fútbol, los clubes, etc. Y, por lo tanto, estoy muy contento además de esa comisión, donde participa de manera muy activa el Real Madrid y a quien le agradezco, pues eso, todo el trabajo que está haciendo conjuntamente con los que han designado", apuntó Louzán.

Debido al ahínco de los periodistas congregados en esa recepción de la cena oficial, Louzán dio por acabado el 'canutazo'. "No voy a decir nada más porque ya he hablado con quien tengo que hablar". Y ante la pregunta de si él creía que se jugará esta final copera entre culés y merengues, contestó de forma tajante y lacónica: "Claro que sí".