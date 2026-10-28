Louzán manda su apoyo a las víctimas del accidente de Toledo: "Ninguna palabra alivia un dolor tan profundo"

Archivo - El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzan, participando en un congreso. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mostró sus condolencias y su apoyo a las afectados por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, lamentando que "ninguna palabra alivia un dolor tan profundo" y apuntando que la suspensión de la jornada de la Copa del Rey de fútbol y fútbol sala se debe a que "no pueden ni quieren estar al margen de la sociedad española".

"Desde la Real Federación Española de Fútbol queremos trasladar nuestro más sentido pésame a las familias y a los seres queridos de las personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo. Nuestro cariño y nuestro apoyo están también con los heridos y con todos los afectados. Ninguna palabra puede aliviar un dolor tan profundo", expresó Louzán en un vídeo publicado por la RFEF.

El máximo representante del fútbol español también se acordó de todas las personas que están trabajando en labores de rescate y atención a los afectados. "Gracias de corazón por vuestra entrega y por el esfuerzo que estáis realizando en estos momentos tan difíciles", remarcó.

Como "muestra de respeto y de solidaridad", Louzán anunció la suspensión de la jornada de Copa del Rey de fútbol y fútbol sala programada para este miércoles, al considerar que el fútbol y sus competiciones "no pueden ni quieren estar al margen de la sociedad española". "Somos parte de ella y compartimos su dolor. Queremos, también, agradecer a todos los equipos que han participado en esta jornada", manifestó.

"En momentos como este, lo más importante son las personas. A todos los que estáis sufriendo, enviamos un abrazo de corazón, deciros que estamos con todos vosotros, hoy y siempre, a vuestro lado", concluyó Rafael Louzán.