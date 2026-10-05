Louzán mantiene un encuentro de trabajo con el Real Murcia

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, con Felipe Moreno y Victoria Pavón, mandatarios del Real Murcia, y José Miguel Monje, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia - RFEF

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y representantes del Real Murcia CF han mantenido este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) una reunión de trabajo, ha confirmado el organismo federativo.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recibió a los máximos dirigentes del club murciano: el presidente del Consejo de Administración, Felipe Moreno; y Victoria Pavón.

La delegación de la entidad murciana estuvo acompañada por el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), José Miguel Monje.