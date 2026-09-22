Louzán: "El papel del árbitro es más difícil que el del entrenador, tienen razones para pedir más empatía"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en un encuentro con los entrenadores de Primera y Segunda División. - RFEF

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, expresó este martes que "el papel del árbitro es aún más difícil" que el de los técnicos en el mundo del fútbol, y por eso "tienen razones para pedir más empatía", así pidió a los entrenadores de Primera y Segunda División ir "de la mano con el colectivo arbitral, trabajar y empatizar".

"Aquí está el mejor panel de entrenadores del mundo, lo creo de corazón. Enhorabuena a los que en las temporadas anteriores habéis conseguido éxitos en todas las disciplinas", dijo el dirigente en declaraciones publicadas por la RFEF, durante un encuentro con los técnicos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

A iniciativa del Comité de Entrenadores y La Academia de la RFEF y aprovechando el parón internacional, la Ciudad del Fútbol acogió una reunión en la que participaron en torno a 50 técnicos de los equipos de élite de las últimas temporadas, como el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick; el del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone; el del Athletic Club, Edin Terzic; o el de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo; y con la ausencia del entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

"Estamos aquí porque tenemos la convicción de dialogar y para mejorar. Esta Federación os escucha y trabaja para hacer del fútbol un deporte mejor para todos. El papel del entrenador es difícil pero es más difícil aún el papel del árbitro. Ellos tienen razones para pedir más empatía, y que se expliquen las cosas con más naturalidad", dijo Louzán sobre el colectivo arbitral.

Así, defendió que el panel de árbitros en España es "realmente bueno". "Tenemos capacidad autocrítica pero entre todos es importante reflexionar para avanzar juntos. Estamos en la mejor Liga del mundo y si es así lo es porque la conforman los jugadores, los equipos, los entrenadores y los árbitros. Queremos mirar al futuro. Os pido que vayamos de la mano con el colectivo arbitral, trabajar y empatizar", advirtió.

El presidente señaló que la RFEF "se ha abierto al mundo, analiza y reconoce sus errores, es exigente consigo misma y con sus colectivos, igual con los árbitros y árbitras del fútbol profesional". "Es importante escuchar vuestras aportaciones en este debate, con opiniones críticas que son necesarias", se dirigió a los entrenadores.

"Sois los mejores y el fútbol español puede presumir de ser el mejor. Somos campeones y campeonas del mundo, somos campeones de Europa en fútbol sala, etc. Por eso quiero felicitar a todo el colectivo de entrenadores. Ojalá esta temporada que iniciamos sea exitosa y que coloquemos de nuevo al fútbol español en la cima más alta", concluyó Louzán.

El encuentro fue "de un espíritu constructivo y un enfoque multidisciplinar", y contó con la participación de los presidentes del Comité de Entrenadores, Iván Cancela, y del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, así como del director de La Academia, David Gutiérrez, del jefe de Gabinete de Presidencia de LaLiga, Víctor Martín, y del secretario del Comité de Entrenadores, Pablo Vázquez de Parga.