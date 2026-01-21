Louzán presenta en Fitur tres de las próximas finales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - RFEF

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, presentó este miércoles en Fitur 2026 las finales de la Copa de la Reina de fútbol, Copa del Rey de fútbol sala y la final de la 1ª División Femenina de fútbol playa.

Louzán asistió primero al espacio de exposiciones de Ávoris Corporación Empresarial, en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, donde hizo entrega de una camiseta de la selección española a su presidente, Vicente Fenollar.

Posteriormente, el presidente de la RFEF presentó en el stand de Melilla, junto al consejero melillense de Deporte, Miguel Ángel Fernández, el director general de Política Deportiva, Ángel Guerrero y el presidente de la RFMF, Diego Martínez, la fase final de la Primera División Femenina de fútbol playa, que la ciudad autónoma acogerá entre el 10 y el 12 de julio de este año.

Unas semanas antes, la Copa de la Reina Iberdrola vivirá su desenlace en el estadio de Gran Canaria, sede elegida para albergar el Mundial 2030 y que el próximo 16 de mayo acogerá la final de la 45ª edición copera.

Una cita enmarcada dentro de los actos del centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y que subraya "el gran momento vivido por el fútbol femenino". "Así da muestra la gran final de la Liga de Naciones UEFA del mes pasado en Madrid o la disputa actual de la Supercopa de España", dijo Louzán.

"Estamos en el camino correcto y por ello damos las gracias a las instituciones por la puesta decidida que han hecho por organizar este acontecimiento tan destacado", añadió, acompañado del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien defendió la sede grancanaria como "una idea por la salud y la cohesión social".

"Tenemos una enorme capacidad logística y humana que poner a disposición ante este trascendental evento", apuntó Morales en un acto al que asistió también la alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, los consejeros de Deportes, Aridany Romero, y Turismo, Carlos Álamo del Cabildo grancanario, el presidente de la Federación Intersinsular de Las Palmas, Juan Jose Arencibia, así como la futbolista internacional Raquel Peña Pisco.

Otra de las grades competiciones en lo que al fútbol sala se refiere se vivirá el fin de semana del 23 y el 24 de mayo en la ciudad de Cáceres con la disputa de la final a cuatro de la Copa del Rey, presentada en el espacio de Extremadura en Fitur.

El director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, mostró su gratitud e ilusión ante el reto organizativo del torneo, que Rafael Louzán distinguió como "una gran fiesta del fútbol sala y ejemplo de las muchas cosas que queremos hacer durante el presente año".

"Vamos a seguir trabajando de la mano de las distintas administraciones para continuar organizando eventos como las finales de las grandes competiciones y que éstas sean un éxito", afirmó el presidente de la RFEF, quien tuvo palabras de condolencia, recuerdo y homenaje para las decenas de víctimas de los recientes accidentes ferroviarios en las provincias de Córdoba y Barcelona.