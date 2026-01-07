Louzán traslada su apoyo al CTA por su "entrega y compromiso" antes de la Supercopa de España

Reunión entre el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y los máximos responsables del CTA y los colegiados designados para los encuentros de la Supercopa de España. - RFEF

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, trasladó este miércoles en Yeda (Arabia Saudí) el respaldo del fútbol español al estamento arbitral ante el inminente comienzo de la primera gran competición del año, la Supercopa de España.

"Enhorabuena por el trabajo bien hecho y mucha suerte para que todo esté a la altura de lo que os merecéis", felicitó el presidente a los árbitros por su labor en acto que contó con la presencia de los máximos responsables del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y los colegiados designados para los encuentros de la competición en declaraciones facilitadas por la RFEF en un comunicado.

Louzán agradeció el trabajo de los profesionales del arbitraje por su "entrega y compromiso", que hace al ente federativo "estar muy esperanzados en este proceso de mejora y modernización continua", al tiempo que felicitó a los hombres y mujeres del CTA desplazados hasta Yeda "por el trabajo bien hecho, que con la suerte necesaria hará que toda la labor de estos próximos días esté a la altura".

Unas palabras a las que el presidente del CTA, Fran Soto, y el responsable técnico, David Fernández Borbalán, correspondieron agradeciendo a su vez la buena acogida que las propuestas presentadas desde el colectivo han tenido en el seno de la RFEF, así como "la libertad" de las que disfrutan "en el trabajo diario" con el actual equipo gestor de la RFEF.

FC Barcelona y Athletic Club abrirán este miércoles esta nueva edición de la Supercopa de España, con Díaz de Mera Escuderos como árbitro principal. Durante la reunión, ha sido el colegiado manchego quien ha querido expresar la enorme ilusión con la que encara este desafío, con el que intentarán devolver con el trabajo "toda la confianza depositada" en ellos.