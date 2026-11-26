Archivo - Luca Zidane - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero del CD Leganés Luca Zidane está "contento" con su etapa en el club madrileño, donde asume la presión extra de su apellido en LaLiga Hypermotion, donde un error suyo tiene mucha más repercusión que el de cualquier otro portero.

"Estoy disfrutando, me encuentro muy bien. Estoy muy feliz de estar en el Leganés. Es un año ilusionante para mí y para el equipo también. Somos un equipo muy, muy ambicioso, todos los jugadores somos muy competitivos y queremos ganar todos los fines de semana", dijo este miércoles en una entrevista a Tablero deportivo, de Radio Nacional de España, que recoge Europa Press.

El meta 'pepinero' también valoró con optimismo la llegada de Luis Carrión hace algo más de un mes, y contar con un delantero como Álvaro Morata que empieza a carburar. "Ha sido uno de los mejores goleadores de España, tiene una carrera en los mejores clubes de Europa. Tienen la crítica muy fácil por un mal partido", afirmó.

"Él lo ha sabido llevar. Ha pasado durante su carrera momentos complicados, pero siempre ha sabido reponerse y ahora lleva tres o cuatro partidos metiendo goles. Está ayudándonos mucho y es un jugador muy importante para nosotros", añadió sobre el ariete ex del Real Madrid o Juventus, fichaje estrella de este verano.

Zidane también viene asumiendo protagonismo en portería, fichado este verano por el club del sur de Madrid, una posición que faltaba por cubrir en una familia de futbolistas. "Tenemos portero, central, mediocentro y mediapunta. Nos falta el delantero", dijo entre risas Luca, hijo del legendario Zinedine Zidane. "Es un puesto complicado con mucha responsabilidad", confesó.

"Neuer cambió mucho la posición de portero, estar cerca de la defensa, juego de pies, son muchas cosas que hoy piden al portero. A mí me gusta, soy bastante del estilo, de Raya en el Arsenal", afirmó el meta internacional con Argelia en la pasada Copa África, antes de responder sobre la presión añadida de llevar el apellido Zidane.

"Estoy muy orgulloso de ser el hijo de quien soy, de la carrera que ha tenido, yo intento hacer mi camino. Las comparaciones siempre van a estar, la crítica siempre va a estar, porque nosotros desde pequeño siempre hemos estado más expuestos que los demás a la crítica. Falla otro portero en Segunda División y no sale casi en ningún lado. Yo sé que si fallo va a salir en todos los sitios, pero es algo que llevo con naturalidad. Me acostumbro a ello", dijo.

Por otro lado, Zidane fue preguntado por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel en el choque con el portero del Andorra Jesús Owono. "El primer pensamiento que tengo es para Jesús de Miguel, todo mi apoyo a su familia. Conozco personalmente a Owono y es difícil estar en su situación. Hay que apoyarle también y entender que es una acción de fútbol que ojalá no pase nunca más", confesó.