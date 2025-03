Lucas Eguibar finaliza séptimo en la última Copa del Mundo previa al Mundial de Suiza

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' español Lucas Eguibar finalizó séptimo en la prueba en Montafon (Austria) de la Copa del Mundo, antes de participar en los Mundiales de Engadin (Suiza), su gran objetivo en 20205 después de volver a finales del año pasado tras una rotura del tendón de Aquiles, según un comunicado de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI)emitido este viernes.

El deportista vasco recuperó sus mejores sensaciones para finalizar en la séptima posición en la Copa del Mundo de Montafon, la última prueba antes de los Mundiales en Suiza, los cuales ya confirmó que serán su gran objetivo de 2025. Y es que a estos llega tras una grave lesión que le apeó la campaña anterior de cualquier opción de luchar por el Globo de Cristal.

A pocos días de la cita mundialista, el deportista vasco de la RFEDI demostró que llega en un buen estado de forma gracias a sus dos últimas actuaciones en Copa del Mundo, en las que ha concluido en octava posición, en Georgia, y en séptima posición en la jornada de este viernes, que le sirve para coger confianza de cara al Mundial.

Eguibar iniciaba su andadura en las eliminatorias de una forma compleja, puesto que su compañero de batallas sería el líder de la general, el canadiense Eliot Grondin. En la misma serie de los octavos de final, también se encontraban el austriaco James Johnstone y el alemán Paul Berg. En esta ronda, Eguibar y Grondin, grandes favoritos, avanzaron de forma sólida plantándose en los cuartos.

En esta instancia, se encontraría, además de con Grondin, con el austriaco David Pickl y otro de los grandes favoritos para el viernes, el también austriaco Cameron Bolton. La salida no fue tan buena como en los octavos, pero Lucas logró la tercera posición provisional. Con un gran final de carrera, logró adelantar en los últimos metros a Pickl para sellar su acceso a semifinales, garantizándole un 'top 8'.

En esta ronda, a la extrema dificultad de enfrentarse al hombre del momento, el canadiense, se sumaban otros dos grandes aspirantes al Globo de Cristal los franceses Loan Bozzolo y Aidan Chollet. Fue una bajada trepidante en la que el 'rider' español se quedó muy cerca de acceder a la 'Big Final' finalizando tercero, muy cerca de Chollet.

Eguibar se clasificó para la 'Small Final' en la que estaría Grondin, así como el austriaco Alessandro Haemmerle y el americano Jake Vedder. En esta última ronda, Eguibar luchó en la parte inicial con Grondin de forma intensa, por lo cual perdió velocidad y sólo pudo concluir tercero en esa serie, certificando la séptima posición definitiva que le permite igualar el mejor resultado de la temporada, que fue en Cervinia (Italia).

Tras este resultado, Eguibar se mostró confiado de cara a los Mundiales de Engadin. "Me he quedado a nada de entrar a la final, pero estoy muy contento. Estamos haciendo un gran trabajo y hemos dado un paso de gigante. Me siento muy competitivo, me estaba costando física y psicológicamente, pero ahora ya ha cambiado la dinámica. Estamos siguiendo el plan para llegar al Mundial en las mejores condiciones", valoró.